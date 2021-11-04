أعلن تطبيق خدمات الماسنجر ”واتساب“ المملوكة لشركة ”فيسبوك“ الأمريكية، أنه سيقطع الخدمة عن 53 نوعًا من الهواتف الذكية، ابتداء من اليوم الإثنين.
ولن يتمكن مستخدمو الهواتف التي تعمل بنظام ”Apple و Android“ القديمة من استخدام تطبيق المراسلة العالمي الجديد من ”واتساب“، الأمر الذي سيتسبب بحرمان ملايين الأشخاص من رؤية رسائلهم.
وقال التطبيق في بيان نقلته وسائل إعلام أمريكية وبريطانية، إنه ”سيتم قطع جميع خدمات واتساب، بما فيها الرسائل والصور ومقاطع الفيديو عن 53 هاتفًا ذكيًا قديمًا، اعتبارًا من اليوم الإثنين“.
وقال موقع ”ذي تاك“ المتخصص في مجال التكنولوجيا، إنه ”بدءًا من الإثنين ، سيسحب التطبيق الدعم من 53 هاتفًا محمولًا مختلفًا، وسيفقد المستخدمون القدرة على إرسال الرسائل، والاتصال، ومشاركة الصور والفيديو على النظام الأساسي المشفر على تطبيق المراسلة المجاني، الذي يستخدمه أكثر من ملياري شخص في العالم.“
وأضاف الموقع أن ”نظام واتساب يدفع حاليًا هواتف أندرويد بنظام التشغيل ”OS 4.1“ وأجهزة ”آيفون“ التي تعمل بنظام التشغيل ”iOS 10″ والمنتجات الحديثة، وأنه لن يكون أمام المستخدمين المتأثرين خيار آخر، سوى تبديل أجهزتهم المحمولة لمواصلة استخدام التطبيق الحالي“.