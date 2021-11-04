بكين 3 نوفمبر 2021 (شينخوا) قدم الرئيس شي جين بينغ اليوم (الأربعاء) أعلى جائزة صينية في مجال العلوم لمصمم الطائرات قو سونغ فن والخبير النووي وانغ دا تشونغ نظير مساهماتهما البارزة في الابتكار العلمي والتكنولوجي.
ومنح شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، الأوسمة والشهادات في حفل سنوي أقيم في بكين لتكريم العلماء والمهندسين البارزين وأيضا الإنجازات البحثية البارزة.
وصافح شي العالمين وقدم لهما التهنئة.
وقدم شي وقادة الحزب والدولة الآخرون، من بينهم لي كه تشيانغ ووانغ هو نينغ وهان تشنغ، مع الفائزين بأعلى جائزة صينية في مجال العلوم، الشهادات إلى المكرمين الآخرين.
ويعد قو سونغ فن مصمم طائرات في شركة صناعة الطيران الصينية المحدودة، وهي الشركة الصينية الرائدة في تصنيع الطائرات. وقو، الذي ولد عام 1930، أكاديمي في الأكاديمية الصينية للعلوم والأكاديمية الصينية للهندسة.
ويعد وانغ دا تشونغ، الذي ولد عام 1935، عالما شهيرا في المجال النووي على الصعيد الدولي.
وبصفته أكاديميا في الأكاديمية الصينية للعلوم والرئيس السابق لجامعة تسينغهوا، كرس نفسه لبحث وتطوير تكنولوجيات الطاقة النووية المتقدمة.
وحضر حفل اليوم (الأربعاء) تقريبا 3 آلاف شخص، كما كُرم 264 مشروعا مع 46 فائزا بجائزة الدولة في مجال العلوم الطبيعية و61 فائزا بجائزة الدولة في مجال الابتكار التكنولوجي، وكذلك 157 فائزا بجائزة الدولة للتقدم العلمي والتكنولوجي.
كما فاز 8 خبراء أجانب ومنظمة دولية واحدة بجائزة التعاون الدولي في العلوم والتكنولوجيا نظير تعاونهم مع العلماء الصينيين.
وقبل الاحتفال، اجتمع شي والقادة الآخرون لالتقاط صور جماعية مع ممثلي الفائزين.
نيابة عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، قدم رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ التهاني إلى الحائزين على الجوائز، وشكر الخبراء الأجانب على مساهمتهم في التطوير العلمي والتكنولوجي في الصين ودعمهم له.
قال لي، وهو أيضا عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، إن الحزب يولي أهمية كبيرة لتطوير العلوم والتكنولوجيا، ويحترم العاملين بمجال العلوم والتكنولوجيا ويرعاهم.
وأشار لي إلى أن العاملين بمجال العلوم والتكنولوجيا حققوا إنجازات رائعة منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية، وخاصة في التعامل مع جائحة كورونا وحماية أرواح أفراد الشعب وصحتهم.
وأشار لي إلى أنه مع شروع الصين في رحلة جديدة نحو بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، يجب دعم الدور المركزي للابتكار في تحديث الصين، لرفع قدرة الابتكار العلمي والتكنولوجي في البلاد وإطلاق العنان لقدرات المجتمع الإبداعية، وخلق مزايا تنموية جديدة.
ودعا لي العاملين بمجال العلوم والتكنولوجيا إلى التركيز على الاحتياجات الاستراتيجية الكبرى للبلاد، وتسريع الإنجازات في التكنولوجيات الرئيسية والجوهرية، وتعزيز مشاريع علمية وتكنولوجية كبرى.
ولفت إلى أنه يجب تعزيز آلية منافسة مفتوحة لاختيار أفضل مرشحين للبرامج العلمية والتكنولوجية المهمة، لإعطاء الفرص للأشخاص الذين لديهم استعداد للابتكار ويجرؤون على الابتكار وقادرين عليه.
وقال لي إنه يتعين على البلاد مواصلة تعزيز الأبحاث الأساسية واحترام قوانين العلوم، ودمج الاستكشاف الحر مع البحوث الموجهة لحل المشكلات، وتعزيز الدعم طويل الأمد والمستقر، وتشجيع الشركات ورؤوس الأموال الخاصة على زيادة الإسهام في الأبحاث الأساسية، وتعميق الإصلاح في التعليم الأساسي وتقوية التخصصات الأساسية في الجامعات.
وأضاف لي أنه يجب تعزيز بيئة علمية سليمة خاصة بالبحث العلمي لتشجيع الابتكار وتحمل الفشل، ودعم الباحثين لتحقيق المزيد من الإنجازات المبتكرة.
وأشار لي إلى أهمية الدور القيادي للشركات في الابتكار، وتطبيق سياسات أكثر شمولا لتشجيع الابتكار، وتركيز موارد الابتكار في الشركات، وتعميق التكامل بين الشركات والجامعات ومعاهد البحوث.
كما تعهد لي بتعزيز الابتكار المتكامل بين جميع الشركات بغض النظر عن حجمها أو موقعها في السلسلة الصناعية. وتعهد أيضا بتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وتسريع تطبيق الإنجازات العلمية والتكنولوجية.
ودعا لي إلى بذل المزيد من الجهود لتخطي العوائق التي تعرقل الابتكار والإبداع، وحث على بذل المزيد من الجهود لتعميق إصلاح آلية العلوم والتكنولوجيا وتخفيف العبء عن الباحثين بشكل فعال.
وقال لي إن الصين ستعمق التعاون الدولي في العلوم والتكنولوجيا وتحقق نتائج متبادلة المنفعة من خلال انفتاح أكبر.
ترأس الحفل هان تشنغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.
وقال هان إنه يتطلع إلى أن يتبع العاملين بمجال العلوم والتكنولوجيا النماذج التي يمثلها الحائزون على الجوائز، وأن يمضوا قدما في التقليد المجيد المتجسد في خدمة البلاد من خلال العلوم والتكنولوجيا، ويتحملوا المسؤولية التاريخية، ويساعدوا البلاد في تحقيق مستوى عال من الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا بوتيرة سريعة.