اختار الاتحاد الدولي لجمعيات التعليم الهندسي IFEES ومجلس عمداء الهندسة العالمي GEDC في الولايات المتحدة الأمريكية الأستاذ الدكتورة غادة محمد عامر نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، كأحد أفضل القصص الملهمة للمرأة في مجال الهندسة والتكنولوجيا في أفريقيا. جاء ذلك في كتاب “الارتقاء إلى القمة في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”، للعام 2021-2022م.
قال الدكتور عبداللـه عبدالعزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا أن هذا الاختيار يأتي كاعتراف من تلك المؤسسات الأكاديمية الدولية للدور الذي تقوم به الأستاذ الدكتور غاده عامر في البحث العلمي وخدمة المجتمع، حيث أن لها سجل حافل من الإنجازات والأنشطة في مجالات الابتكار والابداع باستخدام العلوم والتكنولوجيا وربطها باحتياجات التنمية في المنطقة العربية، من خلال عضويتها التي استمرت إثنا عشر عاماً في برامج المؤسسة المختلفة، ومنها مدير برامج المنح البحثية وبرنامج دعم المرأة في العلوم والتكنولوجيا واستخراج الابداع وريادة الأعمال.
عن هذا التكريم قالت الدكتورة غادة عامر، أن المنطقة العربية قد لا ينقصها الباحثين والأكاديميين، وإنما ما ينقصها هو من يعمل منهم على توظيف علومه وخبراته في تطوير المجتمع من خلال ربط تلك العلوم باحتياجات التنمية.
ويذكر أن نائب رئيس المؤسسة قد حصلت أيضاً في نوفمبر من هذا العام على جائزة “رموز عربية”، من الاتحاد العربي لرواد الأعمال العرب، لعام 2021م، وهي جائزة تمنح لأصحاب المسيرة الدولية الرائدة للمسئولية المجتمعية، وفق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030م وبرنامج مسار الأمم المتحدة للمسئولية المجتمعية TSR.
من الجدير بالذكر، الدكتورة غادة عامر تشغل حالياً منصب وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة بنها بجمهورية مصر العربية، وأستاذ زائر للتكنولوجيا في كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، كما أنها مؤسس ومدير مركز الدراسات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا. تحمل الدكتورة غادة درجة الأستاذية في علوم الهندسة الكهربية، ودرجة زمالة كلية الدفاع الوطني – أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2019م بتقدير امتياز. كما شغلت العديد من المناصب ذات العلاقة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وكان قد تم اختيارها عام 2014م في قائمة أهم 20 امرأة في العلوم الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم الإسلامي والتي أعلنتها مجلة “مسلم ساينس” Muslim-Science ، ومقرها المملكة المتحدة. كما اختيرت أيضاً عام 2017م ضمن قائمة أكثر500 شخصية إسلامية تأثيراً، والتي صدرت عن المركز الإسلامي الملكي للدراسات الاستراتيجية في الأردن. كما كانت أحد محكمي جائزة رولكس العالمية للابتكار والتنمية عام 2016م.