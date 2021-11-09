انطلقت امس أعمال الندوة العلمية “العملات الرقمية المشفرة”، التي يعقدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي اليوم بمقر المجمع بجدة، بالتعاون والشراكة مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي.
وافتتح أعمال الندوة رئيس مجمع الفقه الإسلامي المستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، التي ستناقش خمسة عشر بحثًا متميزًا بمشاركة مجموعة من أساتذة الجامعات السعودية البارزين، وعلماء الشريعة، وعلماء الاقتصاد في العالم الإسلامي.
وثمّن رئيس مجمع الفقه الإسلامي مشاركة دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي، الشريك الإستراتيجي للمجمع، على تعاونهم مع المجمع في تنظيم هذه الندوة.
من جانبه نوه الأمين العام للمجمع الدكتور قطب مصطفى سانو، بالحضور النوعي المتميز الذي شهدته هذه الندوة التي تعقد لأول مرة حضوريًا بعد أزمة كورونا، بمشاركة العديد من العلماء بأوراق بحثية مهمة، تبحث موضوع العملات الرقمية من وجهة نظر علمية بحتة وشرعية وفقهية.
إلى ذلك أشاد المدير العام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بإمارة دبي الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، بالتنظيم المحكم للندوة والمشاركات القيمة من العلماء والباحثين في أعمالها، مضيفًا أن الدائرة تعوّل كثيرًا على شراكتها الإستراتيجية مع المجمع حتى تستفيد من الزخم العلمي والكفاءات البحثية العالمية التي يزخر بها المجمع من جميع أنحاء العالم.
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