ينطلق المؤتمر العام لليونسكو في باريس، من اليوم الثلاثاء، وحتى 24 نوفمبر الحالى، الذي سيُحتفل خلاله بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس المنظمة.
ويتوقع اعتماد الدول الأعضاء المائة والثلاث والتسعين، عدة قرارات مهمة تتعلق بوجه خاص بالسياسات الثقافية وحماية التراث، ومستقبل التعليم ودور العلوم والتكنولوجيا في مجتمعاتنا، ولا سيما من ناحية الأخلاقيات.
ومن المقرر أن يشمل المؤتمر فى تسليم مجموعة من الجوائز والأوسمة، وذلك في خطوة تهدف إلى الإشادة بالإنجازات الكبرى التي حُقّقت في مجالات التربية والعلم والثقافة، وهذه الجوائز هي:
١- تسليم جائزة المعلم العالمي بالتعاون مع مؤسسة فاركي.
٢ – تسليم جائزة اليونسكو-بنجلاديش/البانغو باندو الشيخ مجيب الرحمن الدولية للاقتصاد الإبداعي، التي ستُقدم للمرة الأولى وبحضور رئيسة وزراء بنحلاديش، شيخة حسينة واجد.
٣- تسليم جائزة اليونسكو – روسيا/مندلييف الدولية للعلوم الأساسية، التي تُقدّم للمرة الأولى أيضاً.
٤ – تسليم جائزة اليونسكو – اليونان ملينا ميركوري الدولية لصون وإدارة المناظر الطبيعية الثقافية، بحضور وزيرة الثقافة والرياضة اليونانية، لينا مندوني.
٥- تسليم جائزة اليونسكو-السلطان قابوس لصون البيئة.
٦ – تسليم جائزة اليونسكو – اليابان للتعليم من أجل التنمية المستدامة لعام 2021 (المنظمة بالشراكة مع الحكومة اليابانية).
٧- تسليم جائزة اليونسكو-كارلوس خوان فينلي لعلم الأحياء الدقيقة
تجدر الإشارة إلى أنّ اعتماد المؤتمر العام يمنح الفرصة أيضاً لحضور معرض “التحوّلات” المخصص لتاريخ اليونسكو وبرامجها الأكثر رمزية.