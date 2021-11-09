قال الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب إن صناعة النشر فى العالم العربي صناعة ضعيفة مقارنة بالغرب، لذا هى تتأثر بسهولة بأى عوامل خارجية مثل جائحة كورونا، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع الضرائب والرسوم الجمركية على مستلزمات إنتاج الكتاب، وكذلك هناك أزمة القرصنة وغياب تفعيل قوانين حقوق الملكية الفكرية بشكل رادع.
واعتبر رشاد فى تصريح خاص لـ «بوابة الأهرام» أن معارض الكتب العربية بقدر ما تمثل انتعاشا وحلا لصناعة النشر وتنشيط بيع الكتب، بقدر ما تعد جزءًا من الأزمة لأنها تحولت إلى أسواق للبيع بالدرجة الأولى بدرجة أقل من كونها ملتقى للمبدعين والناشرين كما هو الحال فى معارض الكتب الغربية، موضحًا أن المواطن العربي أصبح ينتظر معرض الكتاب ليشترى الكتب من العام إلى العام حسب موعد المعرض بينما فى الغرب يذهب القارئ أسبوعيا بصفة مستمرة إلى المكتبات لشراء الكتب. ولفت إلى أن صناعة النشر تعد أكثر صناعة تأثرت وتضررت من جائحة كورونا، وأشار إلى أن الناشر العربي ينتظر معارض الكتب لأنها تشكل 54% من دخله بسبب قوتها الشرائية .
أوضح أن المبادرة التى طرحتها الشيخة بدور القاسمى، رئيس الاتحاد الدولى للناشرين بمؤتمر الناشرين باسم ( إنسباير) تحمل تصورًا للخروج من الأزمة، مضيفا: «للأسف العديد من الحكومات العربية مازالت لا تعترف بأن النشر صناعة كأى صناعة أخرى، لذا لم يستفد الناشرين أو صناعة النشر من المنح الخاصة بالحكام العرب لمجابهة كورونا. كذلك نواجه تحديات آخرى بعدم تفعيل اتفاقية حرية انتقال الكتاب التى تضمن تخفيض قيمة شحنه بين الدول ».
وأعرب رئيس اتحاد الناشرين العرب عن أمله فى أن تحمل مبادرة الشيخة بدور القاسمى حلا ينتج عنه توصية لمجلس وزراء
وأعرب رئيس اتحاد الناشرين العرب عن أمله فى أن تحمل مبادرة الشيخة بدور القاسمى حلا ينتج عنه توصية لمجلس وزراء الثقافة العرب لتعزيز التنمية الثقافية ضمن خطط الحكومات العربية ودعم صناعة النشر.
كانت فعاليات الدورة الحادية عشر من مؤتمر الناشرين، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين، قد تزامنت مع “معرض الشارقة للكتاب”. وشارك بالمؤتمر نخبة من الناشرين العالميين والعرب والأفارقة . وأكدت الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، التزامها بدعم الناشرين للتغلب على تداعيات الأزمة وتسريع عملية التعافي منها. كما أعلنت قيام الاتحاد بالعمل مع الشركاء لإطلاق الخطة العالمية لتعزيز استدامة ومرونة صناعة النشر (إنسباير) التى انضم لها أكثر من من 50 منظمة ومؤسسة متخصصة بمجال النشر.وشدد المؤتمرعلى ضرورة التعاون الدولي لضمان مستقبل نشر مستدام في العالم، والتوصية بالعمل على دمج قطاع النشر في خطط واستراتيجيات قيادات العالم.