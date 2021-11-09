انطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر “تجديد الخطاب الديني” تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من علماء الدين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. يستمر المؤتمر لمدة يومين ويناقش محاور مهمة في التجديد مثل، ماهية الخطاب الديني ومجالات تجديده، وإشكاليات المفاهيم في التجديد الديني، وخطاب الوضع باعتباره أساسا للتجديد، والعلاقة بين التجديد والضبط في الخطاب الديني.
- مؤتمر “تجديد الخطاب الديني” في أبوظبي
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