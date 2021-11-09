ثقافة وفنون > مؤتمر “تجديد الخطاب الديني” في أبوظبي
09/11/2021   11:28 ص

مؤتمر “تجديد الخطاب الديني” في أبوظبي

+ = -
0 89

انطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي، صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمر “تجديد الخطاب الديني” تحت رعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة عدد من علماء الدين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي. يستمر المؤتمر لمدة يومين ويناقش محاور مهمة في التجديد مثل، ماهية الخطاب الديني ومجالات تجديده، وإشكاليات المفاهيم في التجديد الديني، وخطاب الوضع باعتباره أساسا للتجديد، والعلاقة بين التجديد والضبط في الخطاب الديني.

مؤتمر “تجديد الخطاب الديني” في أبوظبي

ثقافة وفنون
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.alwakad.net/1940166.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *