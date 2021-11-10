عقدت الأكاديمية العالمية للعلوم في البلدان النامية التابعة لليونيسكو (TWAS) مؤتمرها العام الخامس عشر، عبر الإنترنت خلال الفتترة الماضية من 1 – 4 نوفمبر (تشرين الثاني) برعاية وتنظيم من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) والبنك الإسلامي للتنمية.
ويُعد مؤتمر الأكاديمية العالمية للعلوم في البلدان النامية منصة لعرض التميّز العلمي في المناطق النامية والمتقدمة في العالم، وكان موضوع هذا العام موجهاً نحو «أهمية البحث العلمي لرفاهية الإنسان»، واستقطب الحدث جمهوراً دولياً من الباحثين وخبراء السياسة البارزين من جميع أرجاء العالم.
وتحدث رئيس كاوست البروفيسور توني تشان في كلمته الختامية عن جودة فعاليات المؤتمر لهذا العام، وقال: «تميز مؤتمر هذا العام بمشاركة نخبة فريدة من المتحدثين والخبراء، فضلاً عن التفاعل الكبير للحضور وبقية المشاركين، وهو ما زادني يقيناً بأن الدعوات لبدء العمل التي طُرحت في هذا المؤتمر ستجد صداها وبقوة بين المشاركين في جميع أنحاء العالم».
انطلقت فعاليات المؤتمر في 1 نوفمبر باجتماع عام لمدة ساعتين لزملاء الأكاديمية العالمية والعلماء الشباب المنتسبين لها لمناقشة مجموعة من الأمور الأكاديمية. وبعد ذلك عُقد المؤتمر العام، الذي شهد احتفالات توزيع الجوائز، وعروضا تقديمية مختلفة.
وعقدت يوم الثلاثاء، 2 نوفمبر، جلسة وزارية تناولت موضوع «تمويل أقصى ما انتهت إليه العلوم والتقنية والابتكارات لأهداف التنمية المستدامة» صاحبها كلمات رئيسية من شخصيات بارزة في سياسة العلوم، والحكومة، وصنع السياسات الدولية، بما في ذلك كلمة المدير العام المساعد لقطاع العلوم في اليونسكو، الدكتور شاميلا نير بدولي.
وتلا الجلسة الوزارية عروض تقديمية وعدة ندوات عالمية مختلفة، كانت أبرزها ندوة «الربط الشمولي الرقمي: التحديات والفرص لربط غير المتصلين في حقبة ما بعد جائحة كورونا»، برئاسة البروفيسور محمد العلويني، وضمت أربع شخصيات متحدثة هم: فاضل دغام، من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، وجونيس كورت، من قسم الهندسة الكهربائية في معهد الهندسة «بوليتكنيك مونتريال» في كندا، وسيلفيا بول آرينز، من إدارة الشبكات الرقمية والمجتمع في الاتحاد الدولي للاتصالات في سويسرا، والدكتور فينتون غراي سيرف، الرائد الأميركي في مجال الإنترنت في شركة غوغل.