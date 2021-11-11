وفقا لصحيفة الوطن السعودية حصل المهندس كمال حسني القبلي على براءة اختراع لشهادة نموذج صناعي صادرة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، تتمثل في طوب عازل حراري وعادي لبناء الجدران، مؤكدًا أن الفكرة ستنهي مشكلة العوازل وتطبيق كود البناء. وأوضح كمال أن النوع من الطوب سوف يحل مشكلة الجدران العازلة تمامًا، لأن مادة العزل من البلوسترين متصلة دون انقطاع، ولن يكون في الجدران أية فواصل وجسور حرارية يمكن أن تنتقل من خلالها الحرارة الخارجية وفقا للرسم والتصميم المرفق.
وأشار القبلي إلى استعداده للاتفاق مع أحد مصانع البلك الأسمنتي أو البركاني أو الأحمر حيث تغطي شهادة النموذج الصناعي الصادرة من المدينة جميع أنواع الطوب.
ميزات الطوب العازل
– يوفر 50 % من تكاليف العزل الحراري الحالية (جداران وبينهما عازل)
– يقلل من وقت البناء إضافة إلى الدقة لأنها تشبه التراكيب المعشقة
– سهولة التعامل معها في مواقع البناء
– الطوب الجديد يضمن التطبيق والتنفيذ توافقا مع كل التعليمات واللوائح
– يتوافق مع البيئة الخضراء ويوفر في استهلاك الطاقة