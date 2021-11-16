يستضيف مؤتمر الفلسفة الدولي المختصين في الفلسفة ونظرياتها والمهتمين بتطبيقاتها الحديثة من جميع أنحاء العالم، مستهدفاً حضوراً متنوع الاهتمامات والخبرات والخلفيات الأكاديمية والمهنية، ويسعى المؤتمر الذي ينعقد سنوياً في مدينة الرياض إلى بناء شراكات استراتيجية مع كافة الجهات المعنية من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية حيث تتضافر جهودها لدعم حضور الفلسفة وامتداداتها الفكرية والثقافية والمعرفية في كافة مجالات الحياة، وبناء جسور راسخة بين دول العالم قائمة على أسس فكرية ومعرفية مشتركة.
تنعقد دورة المؤتمر الأولى خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021 تحت شعار “مهرجان الأفكار”؛ ويتخذ فيها مفهوم (اللامتوقع Unpredictability) محوراً مركزياً يناقش حوله المشاركون أهم الموضوعات ذات الصلة في الواقع الحديث كنظريات الأخلاق وأبعادها المفاهيمية، ومستجدات التقدم العلمي، والوتيرة المتسارعة لتطبيقات التكنولوجيا، مسلطة الضوء على حضور الفلسفة الهام في كل هذه المسارات على اختلاف الأنشطة الإنسانية، كل هذا سيتم طرحه في محاضرات المؤتمر وجلساته الحوارية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى كمساحة التجارب التفاعلية التي تتناول موضوعات المؤتمر بطريقة إبداعية، وورش العمل المختلفة، ومعرض مصاحب للمشاريع الفلسفية، بالإضافة إلى أنشطة الأطفال واليافعين وأركان مخصصة للقراءة والاطلاع.