الرياض 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م واس
أعلنت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة “وهج”، عن اتفاقها مع شركة هانيويل الأميركية (Honeywell) كمورد معتمد لتصنيع أجزاء الطائرات، حيث ستقوم “وهج” بتصنيع وتصدير مجموعة متنوعة من قطع غيار الطائرات لشركة هانيويل ايروسبيس في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا.
وتُعد شركة “وهج” إحدى الشركات الحاصلة على اعتماد AS9100 في المملكة، وتعمل في مجال تصنيع مكونات آلية عالية الدقة ومجموعات وأجزاء فرعية لصناعات الطيران.
وكجزء من هذه الاتفاقية، ستزود شركة “وهج” قطع غيار المعدات الأصلية لشركة هانيويل والتي تدخل في منتجات مثل العجلات والمكابح وأنظمة الطاقة والمحركات والأنظمة الجوية والحرارية ووحدات الطاقة المساعدة للعديد من المنصات الرئيسية بما في ذلك ايرباص 350 و 330 و 320 نيو ؛ بوينغ 737MAX و 777 ؛ داسو فالكون 8 × /M1000 وماكدونيل دوغلاس 11.
الجدير بالذكر أن المملكة تستهدف بقيادة الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي من المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030.
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