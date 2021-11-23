عقدت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الالكسو” بمقرها بالعاصمة التونسية اليوم حضورياً وعبر تقنية التواصل المرئي ملتقى إقليمياً حول تعزيز مكانة القيم العربية والإنسانية المشتركة وتضمينها في مناهج التعليم في الوطن العربي، بمشاركة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة “الايسيسكو” ومكتب التربية العربي لدول الخليج والمركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالرياض، إلى جانب أكاديميين وباحثين ومختصين في السياسات العربية في الدول العربية.
وأكّد المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الالكسو” الدكتور محمد ولد أعمر، في كلمته في افتتاح أعمال الملتقى على دور التعليمِ في نشرِ القيَمِ الإيجابيةِ وإِكْسابِ المتعلمِ مبادئَ معياريةً ومُثلاً عليا تُوجِّه سلوكياتِه وتعزّزُ دورَه المدنيَّ وانتماءَه الفكريَّ؛ مشيراً إلى أن الدولَ العربيةَ تبذل جهوداً كبيرةً لإِيلاءِ التربيةِ على القيَمِ مكانتَها المستحقةَ في المناهجِ الدراسية، كونها أساسَ كلِّ تنشئةٍ اجتماعيةٍ هادفة.
وأشار إلى أهمية تحويل الخطابِ التربويِّ العربيِّ ومضامينِه التدريسيةِ إلى خِصالٍ دائمةٍ وممارساتٍ نافعةٍ وهو ما يحتاج إلى جهودٍ إضافيةٍ وتصوراتٍ عملية، معرباً عن أمله في أن تكونَ المدرسةُ، إلى جانبِ الوسطِ العائليِّ، والمجتمعِ المدنيِّ، وكلِّ الهيئاتِ ذاتِ الصلةِ، حاضنة ًمركزيةً لثقافةِ المجتمعِ تَسهَرُ على إشاعةِ قيَمِه وترسيخِها في عقولِ الناشئة، وربطِها بالتراث العربي الأصيلِ الضّاربٍ في القِدم، ومتفتحةً على قيمِ الحداثةِ، وتعملُ على تحويلِها إلى سلوكٍ يوميٍّ وعلاقاتٍ بين الناسِ ورابطةٍ تجمع بينهم بصرفِ النظرِ عن لونِهم أو جنسِهم أو ديانتِهم.
إلى ذلك، استعرض ممثل مكتب التربية العربي لدول الخليج الدكتور عبدالعزيز بن محمد الرويس، في كلمته أنشطة المكتب والبرامج التي يشرف عليها والتي تعمل أساساً على تعزيز القيم في مناهج التعليم العام واليات تضمينها في هذه البرامج، إضافة إلى تحديد المواد الخاصة بنشر الثقافة حول القيم وتوجيهها لإلقاء الضوء على ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والمشاركة والعدل.
من جانبه أكد ممثل منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الايسيسكو” الدكتور أحمد محمد محمود الزنفلي في كلمته الافتتاحية، على أن المنظمة تولي مكانة خاصة لتعزيز مكانة القيم في مجال التربية والتعليم من خلال إعطائها أولوية كبرى في البرامج والأنشطة التعليمية والدورات التدريبية لديها، لافتاً إلى أن رؤية الايسيسكو ترمي أساساً إلى إحداث ناشئة قادرة على تحسين حياة الناس من خلال التربية على القيم
وشدد على أن بناء القيم هي مسؤولية مشتركة بين جميع المتعاملين في مجال التربية والتعليم ومن الواجب إدماجها في جميع المناهج لتحسين السلوك والتصرفات.
وفي ذات السياق توقفت الرئيسة المساعدة لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالرياض فاطمة بنت إبراهيم الرويس، في كلمتها الافتتاحية، عند مستقبل التعليم في علاقة بالنمو الاجتماعي في ظل تعزيز مناهج التعليم وتطوير النظم والسياسات التعليمية من خلال إعلان المركز لمجموعة من المشروعات حول تضمين القيم والمواطنة في البرامج التعليمية وتحديث وتوسيع الشبكة العربية للتربية على المواطنة والقيم المشتركة ودورهما في الإسهام في تحقيق السلم في المجتمعات العربية.
وناقش المشاركون في الملتقى موضوعات تمحورت حول القيم في المجتمعات العربية في ميزان العولمة والتفاوت بين أهداف المناهج الدراسية في التربية على القيم والممارسات الاجتماعية والتوجهات الحديثة في مجال التربية على القيم.
كما يهدف المؤتمر، الذي ينعقد بتوصية من المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم العرب بالمنامة في نوفمبر 2019، إلى التأكيد على دور التعليم في نشر القيم الإيجابية وإكساب المتعلم مبادئ معيارية ومثل عليا توجه سلوكياته وتعزز دوره المدني وانتمائه الفكري، والتعرف على الممارسات الجيدة بالمنظومات التربوية العربية في مجال التربية على القيم والوقوف على مدى تأثيرها على الناشئة.
كما يرمي إلى تحليل إشكالية فشل المدرسة جزئياً في إكساب عدد من المتعلمين القدرة على تمثل القيم في سلوكهم ومواقفهم، وتقصي أسباب الفجوة بين مضامين المناهج في مجال التربية على القيم والواقع المعيش في المجتمعات العربية، إضافة إلى رصد مظاهر الأزمة القيمة في المجتمعات العربية وطرح إشكالية طرائق تضمين القيم في المناهج وأساليب ترسيخها وجدانياً وذهنياً لدى المتعلم.