وتبتغي المبادرة “إبراز الإمكانيات الكبيرة للمجتمعات المحلية في مكافحة أزمة المناخ، من خلال تحويل المساجد إلى الطاقة الشمسية حول العالم”، وفق ما يذكره بلاغ صحفي عن غرينبيس التي تؤمن بإمكانية أن تقدم المجتمعات الإسلامية مثالاً يحتذى به للمجتمعات الأخرى في مجال الطاقات المتجددة، ومن ذلك تركيب أنظمة شمسية لمسجد غلاسكو المركزي تزامنا مع قمة المناخ كوب 2021، بتمويل كامل من منظمة الإغاثة الإسلامية.
وضمن هذه المبادرة، توجد عشرة مساجد رئيسية حول العالم يمكن تحويلها إلى الطاقة الشمسية وهي وفق الترتيب الأبجدي: الجامع الأزهر بالقاهرة، مسجد الاستقلال بجاكرتا، الجامع الأموي بدمشق، جامع الجزائر الكبير بالجزائر العاصمة، المسجد الحرام بمكة المكرمة، مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء، مسجد غلاسكو المركزي في غلاسكو، الجامع الكبير في لاهور، المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنوّرة، مسجد النظامية في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.
وسيتيح هذا المشروع الضخم، وفق ما تؤكده دراسة علمية مفصلة، توليد “حوالي 22.3 غيغا واط-ساعة من الطاقة الكهربائيّة في السنة، وتخفيض 12025 طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون” بحسب البلاغ، الذي يتوقع “الاستغناء عن حرق أكثر من 5 ملايين لتر من البنزين، أو الحفاظ على 1107 هكتارات من الغابات”، فضلاً عن “خلق ما بين 93 و 153 فرصة عمل جديدة”، وتعادل هذه المجهودات جهود أكثر من 37 ألف شخص في تخفيض استهلاك الطاقة.
وكمثال على ذلك، فالمسجد النبوي في المدينة المنورة سينتج 6190 كيلوواط من الطاقة في السنة، ما يوفر مبلغا يصل إلى 395 ألف دولار، وكذلك خفض 3199 طن من انبعاثات الغازات الدفيئة. وهو ما يعادل في حالة هذا المسجد، عدم استخدام 586 سيارة سنويا، وتوفير 1.3 مليون لتر من البنزين، وتدوير أكثر من ألف طن من النفايات.
“يُجسِّد هذا المشروع الإمكانات الكبيرة المُتوفِّرة، وأهميّة مشاركة الأمة الإسلامية في العمل الجاد والسريع لتنفيذ الحلول المستدامة للأزمة المناخية المتفاقمة من حولنا”، تقول نُهاد عوّاد، مسؤولة الحملات في تحالف “أمة لأجل الأرض” في غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتتابع في تصريح مُعمم على الصحافة أن المبادرة هي كذلك “نداء للقيادات المسلمة المشاركة في مؤتمر المناخ للعمل وفق طموحات الأمة والأجيال الصاعدة والتخلّي عن الوقود الأحفوري”.
وليست هذه هي المبادرة الأولى من نوعها، إذ سبق وأن أعلنت عدة دول عربية وإسلامية توجه عدد من المساجد نحو اعتماد الطاقة المتجددة، لكنها من أولى المبادرات التي يتم التنسيق فيها بشكل عالمي وتستهدف عددا من أكبر مساجد العالم.
تحديات متعددة
تعاني مجموعة من الدول العربية من نقص كبير في توليد الطاقة محليا، ما يدفعها لاستيرادها من الخارج، منها المغرب الذي يستورد حوالي 91 بالمئة من احتياجاته من الطاقة، خصوصا في ما يتعلق بالبترول، لكن المملكة بدأت منذ سنوات برامج الاستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلد، واستثمرت حسب ما ذكرته الحكومة السابقة أكثر من 5 مليارات دولار في هذا الجانب، ما أتاح تقليص التبعية للخارج فيما يتعلق بالطاقة.
المصدر منتدى قنطرة الألماني