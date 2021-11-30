الرباط 24 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 29 نوفمبر 2021 م واس
حصلت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) مؤخرا على شهادة المطابقة لمواصفات الجودة آيزو، لجميع قطاعات وإدارات ومراكز المنظمة، وفقاً لمتطلبات المواصفات القياسية الدولية الخاصة بنظم إدارة الجودة.
وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم أن الحصول على هذه الشهادة يأتي اعترافاً بجهود إدارتها العامة لتحقيق أعلى معدلات الجودة، وتطبيق متطلبات المعايير العالمية، وفي إطار برنامج التحديث الإداري الذي تبنّته لتحقيق رؤيتها الجديدة، الذي يعتمد على ثلاثة محاور تتمثل في التحول الرقمي، والاستثمار في الموارد البشرية، والابتكار في العمليات الإدارية.
وأضاف البيان أن المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك أكد بهذه المناسبة أن الحصول على اعتماد “الآيزو” هو خطوة مهمة في تطبيق الخطط الموضوعة لتعزيز التميز المؤسسي، وإحداث نقلة نوعية في آليات عمل المنظمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعدّ أحد آليات تطوير منظومة الرقابة الداخلية وإرساء مبادئ الحوكمة في المنظمة.
وأشار الدكتور المالك إلى أن الإيسيسكو ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تطبيق الحصول على اعتماد أعلى المعايير الدولية لتعزيز الابتكار والتحسين المستمر لآليات عملها، وستحرص على تقديم مستوى خدمات متميزة ومبتكرة لدولها الأعضاء في مجالات التربية والعلوم والثقافة.
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