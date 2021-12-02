ألم المفاصل يعتبر من أشد الآلام التي يمكن أن تصيب الإنسان، خاصة في فصل الشتاء بسبب درجات الحرارة المنخفضة، ومن الممكن أن تسبب الكثير من المشاكل الصحية خاصة للأشخاص الذين يعانون آلام المفاصل بصفة دائمة، ويتسبب الطقس البارد في زيادة تلك المشكلة ما يجعلهم يشعرون بآلام حادة، ما يدفعهم لتناول المسكنات
طرق طبيعية لعلاج آلام المفاصل
ولكن هناك طرق أكثر فعالية من العقاقير المسكنة لآلام المفاصل، وتستعرض “بوابة الأهرام” في السطور التالية أبرز الطرق الطبيعية المعالجة لتلك المشكلة، بحسب الدكتور أحمد عبد العليم استشاري جراحة العظام.
1- تمارين الماء
تساعد التمارين المائية على الحد من التهاب المفاصل، فالمواظبة على هذه التمارين تعالج من هذه المشكلة وتحسن القدرة على الحركة، ويجب ممارسة هذه التمارين 3 مرات أسبوعيًا، بحيث تتراوح مدة المرة الواحدة من 40 إلى 60 دقيقة.
2- ارتداء الملابس الدافئة
يمكن أن يتم التغلب على آلام المفاصل من خلال ارتداء الملابس الدافئة، وارتداء القفازات والملابس الثقيلة، وتغطية الركبتين والقدمين دائما، وإضافة طبقة إضافية من الملابس في حال البرد القارص، أو الشعور بالبرد، ما يحافظ على دفء جسمك وإعطائه المزيد من الحرارة الأمر الذي يقلل من ألم المفاصل.
3- العلاج بالحرارة
يجب الاستحمام بالماء الدافئ، ووضع شمع البارافين الدافئ على المفاصل المصابة، أو وضع زجاجة أو قربة تحتوي على الماء الدافئ على المفاصل.
4- العلاج بالبرودة
يتم العلاج بالبرودة عن طريق وضع مكعبات الثلج في قطعة من القماش، ثم نضعها على المنطقة المصابة، أو الاستحمام بماء بارد.
5- فقدان الوزن
تشير مؤسسة التهاب المفاصل، إلى أن كل نصف كيلو زائد في الجسم يسبب ضغطا على الركبتين بمعدل 3 أضعاف وعلى المفاصل بمعدل 6 أضعاف، الأمر الذي يزيد من احتمالية تلف الغضاريف الموجودة بين المفاصل، لذلك يجب اتباع حمية غذائية تساعد على فقدان الوزن بشكل صحي، مع الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية الخفيفة، مثل المشي.
6- تناول مكملات فيتامين د
يقل تعرض الأشخاص لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء، ما يتسبب في انخفاض مستويات فيتامين د، وهو يلعب دورًا في حساسية جسمك تجاه ألم المفاصل، لذا تحدث مع طبيبك وناقشه حول الكمية المناسبة من مكملات فيتامين د التي تحتاجها.
7- ارتدِ الأحذية الشتوية الثقيلة
الأمطار والثلوج والأرض الرطبة تجعل حالات الوقوع شائعة خلال هذا الفصل، وإن كنت مصابًا بألم المفاصل فإن الوقوع سيشكل مشكلة كبيرة لك، لذا لا بد من ارتداء حذاء مخصص يعطي جسمك الدعم الكامل ويقلل من فرص وقوعك.
8- ملح “إبسوم”
ينصح الأطباء بإضافة ملح إبسوم إلى ماء الاستحمام، لاحتوائه على نسبة عالية من الماغنسيوم، الذي يساعد علاج آلام المفاصل، وللحصول على نتيجة أفضل، يجب المكوث في المياه الدافئة التي تحتوي على كوبين من ملح الإبسوم لمدة 30 دقيقة.
أطعمة ومشروبات تخفف آلام المفاصل
– الشاي الأخضر
تناول الشاي الأخضر، يعمل على تخفيف حدة الالتهاب وآلام المفاصل، لاحتوائه على مادة البوليفينول، أحد مضادات الأكسدة التي تمثل أهمية كبيرة لصحة الغضاريف.
– الزنجبيل
يعتبر الزنجبيل من الأعشاب التي تساعد على الحد من الآلام الناتجة عن التهاب المفاصل، وهو يقلل أيضا من خطر الإصابة بهشاشة العظام والخشونة، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناوله لاحتمالية تداخله مع بعض الأدوية.
– الكركم
يحتوي الكركم على مواد مضادة للالتهابات، لذا يعتبر من الأعشاب التي يمكن إضافتها للطعام كعلاج موضعي لآلام المفاصل.
– تناول زيت السمك
زيت السمك غني بالأوميجا 3، والتي تساعد في التقليل من فرص الإصابة بالالتهابات ما يقلل آلام المفاصل، لذا ينصح بإضافة زيت السمك إلى الطعام أو تناول كبسولات زيت السمك، لكن بعد استشارة الطبيب.
نقلا عن بوابة الاهرام المصريز