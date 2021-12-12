في مقابلة مع «سي بي إس مورنينغ»، تحدثت السيدة الأولى حول استطلاعات الرأي التي تشكك في اللياقة العقلية لزوجها، بالإضافة إلى التكيف مع الحياة في البيت الأبيض.
ونشرت أجزاء من المقابلة التي أجرتها ريتا برافير من شبكة «سي بي إس» يوم الخميس. في المقابلة، أشارت برافير إلى استطلاعات الرأي الأخيرة التي خلصت إلى أن بايدن لا يتمتع باللياقة العقلية المناسبة ليكون رئيساً.
وكشفت دراسة استقصائية أجريت الشهر الماضي أن 48 في المائة ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الرئيس لم يكن «لائقاً عقلياً»، بينما قال 49 في المائة عكس ذلك.
وقالت برافر في المقابلة: «هناك عدد غير قليل من الأميركيين لديهم بعض الشكوك حول الصحة العقلية الحالية للرئيس».
بايدن، البالغ من العمر 79 عاماً، هو أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وتعرض لانتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومن المعارضين السياسيين الذين أشاروا باستمرار إلى أنه غير لائق عقلياً لتولي المنصب.
وأجابت جيل، البالغة من العمر 70 سنة: «أعتقد أن هذا سخيف».
تحدثت السيدة الأولى أيضاً عن التكيف مع الحياة في البيت الأبيض، رغم أنها عملت هناك عن كثب لمدة ثماني سنوات عندما كان بايدن نائباً للرئيس. عملت بايدن مع السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما ومع عائلات العسكريين في ذلك الوقت.
وقالت: «الأمر أصعب قليلاً مما كنت أتخيل»، مضيفة أنها فوجئت بطبيعة العمل المستمر في البيت الأبيض.
وتابعت جيل: «الأمر ليس عبارة عن وظيفة تقوم بها… إنه أسلوب حياة تعيشه».
وتزوجت جيل من الرئيس في عام 1977 عندما كان بايدن عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية ديلاوير