محمد المقرمي – الرياض
صدر مطلع شهر جمادى الأولى لعام 1443هـ الجزآن الأخيران من عدد السنة السابعة والخمسين لمجلة العرب، التي تصدر عن مركز الشيح حمد الجاسر الثقافي، مشتملًا على بحثين وملحقٍ بالفهارس الفنيّة لهذا العدد، والبحثان هما:
– لقاء الكبار: (بينَ علي جواد الطّاهر وحمد الجاسر مواقف ودلالات)، للدكتورة نادية غازي العزاوي: ترصد هذه المقالة مواقفَ اللقاء بين علي جواد الطاهر وحمد الجاسر ودلالاته؛ إذ كشفت عن المشتركات النفسية والاجتماعية والفكرية بينهما، ثم سردت باختصار حكاية التواصل واللقاء منذ البداية حتى رحيلهما رحمهما الله، ذاكرةً ما كتبه كل منهما عن الآخر مبيّنةً ما اتّسما به من الوفاء، وصفات الكبار النبيلة.
– ردُّ الضالَّة الصقلِّية: الكشف عن مصنف معجز أحمد المنحول، د. محمد بن عبدالله العزام: يأتي هذا البحث ضمن سلسلة أبحاث تهدف إلى إثبات أنّ كتابَ معجز أحمد منحولٌ عليه، وقد نَشَر د.العزام هذه المقالات بعد اقتنائه الكتاب الذي حققه د.عبدالمجيد دياب عام 1991م. وهذه المقالة هي المقالة الرابعة التي تهدف إلى إثبات العلاقة النصِّية الواسعة بين المنحولِ والتكملةِ، وأسبقية المنحولِ، وإثبات أنَّ أبا عليّ الصقليّ هو مؤلف الكتابين.
– ثمّ الفهارس الفنيّة: الكُتّاب والمعلقين، الموضوعات العامّة، الأعلام، القبائل والأسر والجماعات، الكتب والمجلات والصحف، المواضع.