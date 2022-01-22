واس
أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان،أمس، عن إطالق »مجموعة بوتيك«، التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشغيل سلسلة من القصور التاريخية والثقافية الشهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق بوتيك
فائقة الفخامة، إلحياء التراث الوطني النابض بثقافة المملكة األصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها.
وبالتعاون مع القطاع الخاص، تستهدف المرحلة األولى من المشروع تطوير ثالث وجهات تاريخية.
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وستمزج »مجموعة بوتيك« أصالة القيم الثقافية والتراثية للمملكة مع نمط الحياة العصرية، لتقديم تجربة ضيافة حصرية تثري قطاع الضيافة فائقة الفخامة في المملكة، بما يسهم في تنمية الأقتصاد المحلي.
وستعمل الشركة على تقديم العديد من الخيارات المرموقةلأرقى المطاعم العالمية، وتوفير أجواءللإسترخاء في أحدث مراكز الاستجمام، وغيرها من الخدمات الحصرية والخاصة لكل ضيف.
وبهذه المناسبة، قال محافظ صندوق الأستثمارات العامة، ياسر الرميان »يأتي إطلاق ولي العهد لـ«مجموعة بوتيك » تأكيدا منه على دور صندوق الاستثمارات العامة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والمساهمة في تحقيق مستهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي«.
وأضاف« سيسهم إطلاق المجموعة في تنويع الفرص السياحية في السوق السعودي، ويعزز مكانة المملكة إقليميا ودوليا كوجهة سياحية وثقافية رائدة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.»
المرحلة الأولى من المشروع تستهدف:
قصر الحمراء في جدة وسيضم:
تطوير3 وجهات تاريخية:
قصر الحمراء في جدة وسيضم:
77 غرفة تشمل:
33 جناحا فاخرا
44 فيال فاخرة
قصر طويق بالرياض وسيضم:
96 غرفة تشمل:
40 جناحا فاخرا
56 فيال فاخرة
القصر األحمر في الرياض وسيحتوي على
71 غرفة تشمل:46جناحا