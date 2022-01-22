نفى تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم السبت 22 يناير، ما تم تداوله من تقارير إعلامية بشأن استهداف مركز احتجاز في محافظة صعدة، مؤكدا أن هذه الادعاءات التي تبنتها جماعة الحوثي غير صحيحة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، حسبما نقلت الاخبارية السعودية أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر أمس الجمعة وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله، مؤكدا أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة.
وقال إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد وقد تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف وتبين عدم صحة هذه الادعاءات.
احوثي الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد، موضحا أن محل الادعاء (مركز احتجاز صعدة) لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر ولا تنطبق عليه المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز.
وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلن مساء أمس الجمعة، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخًا باليستي أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط، موضحا أن الصاروخ الباليستية أطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني.
وتتعرض السعودية لهجمات مستمرة من قبل الحوثيين بواسطة صواريخ ومقذوفات وطائرات مسيرة تقول المملكة إنها تستهدف مناطق سكنية في انتهاك للقانون الدولي.
وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.
وقتل حوالي 130 ألف شخص، بينهم أكثر من 12000 مدني في النزاع المستمر منذ 6 سنوات والذي خلق حسب الأمم المتحدة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم في بلد يعد أكثر دول العالم العربي فقرا.
وما زال نحو 3.3 مليون شخص نازحين بينما يحتاج 24.1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي سكان اليمن، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة.
نقلا عن بوابة اخبار اليوم المصرية