عمان 21 كانون الثاني (بترا)-
بحثت وزيرة الثقافة هيفاء النجار ومدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، خلال لقائهما في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الجمعة، آفاق التعاون بين الأردن والمنظمة في المجالات المتعلقة بالصناعات الثقافية وتبادل الخبرات في العديد من المجالات.
وأشارت النجار بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم، إلى دور المنظمة في عصر العولمة وتكنولوجيا المعلومات الذي يفرض ضرورة إعادة النظر في مسألة إصلاح التعليم ومفهوم الثقافة والذي من شأنه الارتقاء بالعمل المشترك.
وقالت، إن الأردن يزخر بالعديد من المفردات التراثية التي يعمل على تقديمها، وإدراجها على قائمة التراث العالمي، مشيرة إلى أن مهرجان جرش للثقافة والفنون يمثل منصة ثقافية وفنية وفكرية لحوار الثقافات في بعدها المعرفي والحضاري، داعية الى التنسيق لإثراء المهرجان بالخبرات التي تتوافر للمنظمة.
وعرضت النجار خلال اللقاء ملف اختيار مأدبا مدينة السياحة العالمية لعام 2022، وملف حماية اللغة العربية، إضافة لعدد من الملفات التي تتصل بالتنسيق المشترك.
كما اشارت الى دور الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في التصدي لمخططات تهويد القدس. من جهته، أشاد الدكتور المالك بموقف الأردن، وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في حماية المقدسات، عارضاً لتطلعات المنظمة المستقبلية في مختلف المجالات التربوية والعلمية والثقافية. وبين دور المنظمة في تحقيق التنمية المستدامة التي تنطلق من رصيد القيم الدينية والثقافية، وهو يمثل قاعدة في التربية والتنشئة الاجتماعية والارتقاء بالوعي الثقافي.
–(بترا) م ت/م ق/أس21/01/2022 17:37:02