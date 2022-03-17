لندن (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء إن السعودية تتفهم ضرورة ضمان الاستقرار في أسواق النفط والغاز العالمية، وذلك عقب اجتماع مع ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان.
وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كانت السعودية ستزيد الإنتاج لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الخام، قال جونسون “أعتقد أنك بحاجة إلى التحدث مع السعوديين بشأن ذلك. لكنني أعتقد أن هناك تفهما للحاجة لضمان الاستقرار في أسواق النفط والغاز العالمية”.
وأضاف قائلا “قوة الاقتصاد العالمي والاقتصاد البريطاني… تصب إلى حد بعيد في مصلحة الدول المنتجة للنفط أيضا”.