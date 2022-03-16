ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الحكومة المصرية تعتزم تقديم حوافز إضافية للمزارعين لانتاج القمح، مع الزامهم بتوريد حصة من المحصول إلى الحكومة، في ظل مساعي مصر لتأمين إمدادات القمح بسبب الحرب في أوكرانيا.
وجاء في وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج أن الحكومة ستلزم المزارعين بتوريد حد أدنى من الإنتاج إلى وزارة التموين لتأمين كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز المدعم الذي يستفيد منه أكثر من 70 مليون مواطن.
وبحسب الوثيقة، لن يتمكن المزارعون من بيع باقي المحصول الذي لم يتم توريده إلى الحكومة خارج منظومة الدعم إلا بعد الحصول على إذن حكومي بذلك.
وأشارت بلومبرج إلى أن مسؤولي وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية رفضوا التعليق على هذه المعلومات.
يذكر أن مصر ، وهي أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، تستورد أغلب احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، وتعتمد على المحصول المحلي كحجز زاوية في منظومة الخبز المدعم.
كانت الحرب الروسية ضد أوكرانيا قد أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار القمح في السوق العالمية، مما أدى إلى زيادة الضغوط على الحكومة المصرية لتمويل برنامج دعم الخبز.