لظهران، السعودية 12 ديسمبر 2025 (شينخوا) “عندما تعود إلى بيتك خذ أغنيتي معك، لكن لا تأخذ ابتسامتك بعيدا..” ومع انطلاق اللحن الحيوي للأغنية الصينية الشهيرة “أغنية وابتسامة”، غنّى الفنانون الصينيون والسعوديون جنبا إلى جنب بابتسامات دافئة، بينما كان الجمهور يصفق تلقائيا على الإيقاع، ما دفع الحفل إلى ذروته في أجواء بهيجة.
وعند انتهاء الموسيقى، وقف الجمهور كاملاً يصفق بحرارة ويهتف طويلاً، وبدعوات الجمهور، عاد الفنانون إلى المسرح لتقديم أنشودة “اولد لانج ساين”، ليعيدوا إحياء الأجواء مرة أخرى، مجسدين بقوة قدرة الموسيقى على تجاوز الحدود ولمس القلوب.
وفي مساء أمس (الخميس)، قدمت كورال المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين العرض الرئيس لجولتها الأولى في السعودية بعنوان “حفلة أغاني شهيرة من حول العالم”، وذلك في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) بمدينة الظهران شرقي السعودية.
واختُتمت الحفلة بأداء مشترك بين كورال المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين وفرقة “كورالا” السعودية، قدّموا خلاله الأغنية العربية “قديش كان في ناس” والأغنية الصينية “أغنية وابتسامة”.
وقالت أسماء شيخ، وهي عضو في فرقة “كورالا” “عندما غنّينا معا، شعرت بقشعريرة، امتلأت عيناي بالمحبة، حتى إنني بكيت في النهاية”.
وقد أمضى الكورالان عدة أشهر في التحضير للأداء المشترك للأغنيتين، بدءاً من تعلم لغة بعضهما البعض، ثم إجراء البروفات المشتركة في السعودية قبل الحفلة الرسمية.
وأضافت أسماء “انسجمنا بسهولة شديدة، وشعرت وكأننا عائلة واحدة كبيرة”.
وأعرب أعضاء الكورال الصيني عن مشاعر مماثلة، وقالت تشاو جين، قائدة قسم السوبرانو في الكورال “كان من المثير حقا أن نؤدي هاتين الأغنيتين الكلاسيكيتين بلغة بعضنا البعض، خلال فترة التحضير والأداء، كنا نشجع بعضنا ونقدّر جهود بعضنا”.
وقالت جياو مياو المديرة والقائدة المقيمة لكورال المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين، إن الجولة في السعودية تُعد حدثاً مهماً ضمن إطار فعاليات العام الثقافي الصيني-السعودي 2025، وقد صُمم البرنامج الإبداعي بشكل مشترك بين الكورال ومركز إثراء.
وأضافت “عندما يقف الفنانون من الصين والسعودية معا، ويتواصلون ويحتفلون عبر الموسيقى، يكون الشعور رائعا ولا يُنسى”.
وبصفتها الحدث الرئيس للجولة، قدّمت “حفلة أغاني شهيرة من حول العالم” من الأغنيات الكلاسيكية من خمس قارات، مانحة الجمهور رحلة لاكتشاف سحر وتنوع الأساليب الموسيقية حول العالم، وحظيت عدة أعمال صينية بتفاعل حار، بما في ذلك الأغنيتان الشعبيتان “في ذلك المكان البعيد” و”زهرة الياسمين”.
وقالت آلاء التميمي، وهي من الجمهور السعودي وارتدت زي هانفو الصيني، إنها اشترت تذكرتها قبل شهرين بسبب حبها للثقافة الصينية.
وأضافت “أنا أحب الصين وأريد معرفة المزيد عن ثقافتها، كانت الحفلة مذهلة، أجواؤها رائعة، وتجاوزت توقعاتي بكثير”.
كما أدت الكورال الصيني أعمالا متعددة اللغات والثقافات من أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وإفريقيا، ودمجت بمهارة بين البيانو والطبول الإفريقية وصندوق الكاخون وماراكاس، إلى جانب عناصر الرقص والأداء المسرحي.
وقال بول بييرن، رئيس وحدة الفنون الأدائية في مركز إثراء، إن كورال المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين قدمت أداءً متميزا سواء في الأغاني الصينية أو العربية أو الأعمال العالمية الأخرى.
وأضاف “الموسيقى لغة عالمية، تتيح للناس التواصل عبر الحدود الجغرافية واللغوية”.
وبعيدا عن الحفلة الرئيسة، ركزت جولة الكورال الصيني في السعودية أيضا على ترويج الفن الكورالي، ففي صباح يوم الأربعاء، قدمت الكورال حفلة خاصة للأطفال حضره أكثر من 800 طالب من 12 مدرسة محلية.
وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، عقدت جياو وأعضاء الكورال درس بروفات مع أحد كورالات الأطفال المحلية.
وحظي النشاطان بتفاعل كبير من الأطفال السعوديين، وقالت جياو “الموسيقى تشبه البذرة، ونحن من يقوم بنشرها، سواء في الصين أو في السعودية، نأمل أن نساهم في تعليم الفنون للأطفال والشباب، وقد تأثرنا كثيرا بالتفاعل مع الأطفال السعوديين، وهذا يجعلنا فخورين جدا”.
وقال مُصعب السعران، المدير المكلف في مركز إثراء، إن استضافة كورال المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين يمثل شرفا كبيرا، وإن إدراج الجولة ضمن فعاليات العام الثقافي الصيني-السعودي يُعد أمرا مهما.
وأضاف “نحن نؤمن أن هذه مجرد البداية، ونأمل أن نشاهد المزيد من الثقافة والفنون الصينية هنا في المستقبل”.
وأشار وانغ تشنغ، نائب رئيس المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين، إلى أن هذا العام يصادف الذكرى الـ35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والسعودية، إضافة إلى العام الثقافي الصيني-السعودي، مما أضفى على الجولة أهمية خاصة.
وقال إن المركز الوطني للفنون المسرحية في الصين سيواصل تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين
وأضاف “سنواصل جلب المزيد من الفرق الفنية الصينية المتميزة إلى السعودية لتقديم فنون رفيعة المستوى للجمهور المحلي، كما نتطلع إلى استقبال الفنانين السعوديين في بكين للصعود على مسرح المركز، بما يرسخ دوره كمنصة للتبادل الثقافي الدولي”.