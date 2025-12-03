الرياض 2 ديسمبر 2025 (شينخوا) أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم (الثلاثاء) أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والصين استراتيجية وماضية نحو مستقبل “زاهر”، مشيرا إلى أن البلدين يعدان أكبر شريكين تجاريين لبعضهما في المنطقة.
وقال الجدعان خلال المؤتمر الصحفي الحكومي المصاحب لإعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، إن المملكة هي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة الشرق الأوسط، وبالنسبة للمملكة فإن الصين هي أكبر شريك تجاري لها أيضا، مضيفا أن المستقبل “زاهر” في مسار العلاقات الثنائية.
وأوضح أن الصين توفر تقنيات متقدمة وخبرات متنوعة ليس للمملكة فقط، بل لعدد كبير من الدول، إلى جانب كونها سوقا ضخمة للصادرات السعودية، مشيرا إلى أن “أكبر صادرات المملكة تذهب إلى الصين”.
أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم مشروع ميزانية المملكة للعام 2026 بإيرادات إجمالية متوقعة تبلغ نحو 1.147 تريليون ريال (ما يقارب 306 مليارات دولار)، مقابل نفقات قدرها 1.313 تريليون ريال (ما يقارب 350 مليار دولار)، مما يؤدي إلى عجز يقدر بـ 165.4 مليار ريال (ما يقارب 44.11 مليار دولار).