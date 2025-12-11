عدن 10 ديسمبر 2025 (شينخوا) أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اليوم (الأربعاء) “الدان الحضرمي” في اليمن ضمن قائمة التراث العالمي غير المادي.
وقال السفير اليمني لدى منظمة اليونسكو محمد جميح في بيان إن لجنة التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو في دورتها العشرين المنعقدة حاليا في مدينة نيودلهي، أدرجت ملف “الدان الحضرمي” على قائمة التراث العالمي غير المادي.
وذكر جميح أن إدراج “الدان الحضرمي” جاء بعد جهود استمرت لسنوات، منذ أن بدأت فكرة الإدراج إلى أن تحولت اليوم إلى واقع ملموس.
وأعلنت منظمة اليونسكو اليوم على حسابها الرسمي عبر منصة ((إكس)) إدراج “الدان الحضرمي” كعنصر جديد في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي.
و”الدان الحضرمي” هو جزء رئيسي من ثقافة حضرموت، ويتضمن أنواعا من الشعر والموسيقى والفنون الشعبية التي تشتهر بها المحافظة الواقعة شرق اليمن.
ويتميز “الدان الحضرمي” بأسلوب غنائي شعبي، مصحوب بآلات موسيقية فريدة مثل الطار والربابة، وعلى إيقاع هذه الموسيقى يتم تأدية رقصات تقليدية بشكل جماعي، ويرتدي خلالها الراقصون ملابس شعبية ذات ألوان زاهية وموحدة.
ويمثل “الدان الحضرمي” ركيزة أساسية في الاحتفالات الرسمية والشعبية والمناسبات الاجتماعية في حضرموت اليمنية.
كما ادرجت اليونسكو
أعلنت وزارة الثقافة المصرية بإدراج “الكشري” المصري على قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية لعام 2025.
وأعرب الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، عن سعادته بتسجيل الكشري المصري ليصبح العنصر الحادي عشر المسجل باسم مصر على قوائم التراث غير المادي، وهو تأكيد جديد على مكانة التراث المصري وقدرته على الإلهام والتجدد، وعلى تقدير المجتمع الدولي لهذا التراث الذي حافظ عليه المصريون عبر السنين.
وأكد هنو، في بيان، أن إدراج الكشري المصري على قائمة التراث الثقافي غير المادي للإنسانية يعكس الاهتمام بثقافة الحياة اليومية للمصريين، التي تمثل جزءا أصيلًا من الهوية.
وقال إن “الكشري أول أكلة مصرية يتم تسجيلها، وستشهد السنوات القادمة تسجيل المزيد من العناصر المرتبطة بممارسات اجتماعية وثقافية تتوارثها الأجيال وتعبر عن روح المشاركة والتنوع داخل المجتمع المصري”.
وأضاف أن “هذا الإدراج يعكس نجاح الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في توثيق تراثها وحمايته”، مؤكدا استمرار دعم الوزارة لكافة العناصر التراثية، وتعزيز التعاون مع المجتمعات المحلية والجماعات التي تحافظ على هذه الممارسات الحية.
ووفق البيان، فقد تم إدراج عنصر “الكشري… طبق الحياة اليومية” ضمن القائمة التمثيلية للتراث الإنساني بعد أن تضمن ملف الترشيح تعاونا وثيقا مع الجماعات والأفراد الذين يمارسون هذا العنصر يوميا، مما أتاح إبراز تنوعه وثرائه ودوره كعنصر اجتماعي موحد يعكس تواصلا مستمرا داخل البيئات الطبيعية والاجتماعية.