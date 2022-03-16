رشاد الخير – الوكاد =الرياض
وقع اتحاد الغرف التجارية السعودية (الثلاثاء) اتفاقية إنشاء بوابة المشتركين والخدمات الإلكترونية الموحدة للغرف التجارية مع شركة سلوشنز 42، يأتي هذا المشروع ضمن مبادرات الأمانة العامة المساعدة لشؤون الغرف واللجان الوطنية بالاتحاد في إطار التحول الرقمي وتقديم الخدمات الميسرة للمشتركين في كافة مناطق المملكة ولجميع المستفيدين من خدمات الغرف التجارية.
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر الاتحاد، حيث وقعها كل من رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، ورئيس مجلس إدارة مجموعة 42 القابضة والرئيس التنفيذي لشركة سلوشنز 42 المهندس لؤي بن صالح لبني.
وبهذه المناسبة قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية إن الاتحاد يعمل على إنشاء المبادرات التقنية المتقدمة والتي تساهم في تسهيل الخدمات الإلكترونية لكافة مشتركي قطاع الأعمال بالمملكة، وبأن مبادرة تنفيذ بوابة المشتركين والخدمات الإلكترونية الموحدة للغرف جاء لخدمة جميع مشتركي غرف المملكة والتي تبلغ 28 غرفة في بوابة واحدة، وربطها مع الجهات الحكومية لتسهيل الخدمات.
مضيفاً بأن المشروع يهدف إلى أتمتة كافة الإجراءات الإدارية وتوحيدها في بوابة واحدة من أجل تحسين خدمات المستخدم، وربطها مع الجهات الحكومية مؤكدا بأن البوابة ستضم المزيد من الخصائص التي تهم كل مشترك ومستفيد من خدمات الغرف التجارية في المملكة، وبين العجلان أن هذا المشروع يحقق عدداً من أهداف اتحاد الغرف السعودية والتي من أبرزها المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتنفيذ برامجها والمساهمة في تطوير مناخ الاستثمار وتمتين العلاقة بين المجلس والغرف السعودية وبين بعضها البعض.
وأضاف العجلان بأن هذه المبادرة تأتي متسقة مع التطور الكبير في الأعمال بالمملكة وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لقطاع الإعمال، وحرص الدولة على تسهيل الخدمات لأصحاب الأعمال والمشتركين وجذب الاستثمارات الخارجية في جعل بيئة المملكة بيئة جاذبة للاستثمار ومركز إقليمي في جذب الشركات العالمية.