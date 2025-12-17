كشفت بيانات حديثة عن تحول ملحوظ في تفضيلات أسماء المواليد الكنديين لعام 2024، حيث تصدر اسم نوح قائمة أسماء الذكور الأكثر شعبية، بينما شهد اسم محمد صعوداً قوياً ليحتل مرتبة متقدمة بشكل غير مسبوق ضمن الأسماء العشرة الأولى الأكثر اختياراً على مستوى المقاطعات الرئيسيةوبحسب موقع «سيتي نيوز تورونتو»، أظهرت الإحصائيات الصادرة عن سجلات المواليد في مختلف المقاطعات الكندية استمرار هيمنة بعض الأسماء التقليدية والحديثة، لكن كان لافتاً الارتفاع المطرد لاسم «محمد».
تصدر نوح واستمرار هيمنة أوليفيا
للذكور: حافظ اسم نوح على مكانته كأكثر الأسماء تفضيلاً للعام السادس على التوالي في مقاطعات رئيسية مثل أونتاريو، تلاه من كثب أسماء مثل ليام وأوليفر وثيودور.
للإناث: واصل اسم أوليفيا تربعه على عرش أسماء الإناث الأكثر شعبية، محققاً رقماً قياسياً بالصدارة للعام السادس عشر على التوالي في أونتاريو وغيرها، ما يؤكد جاذبيته التي لا تخفت لدى الآباء الكنديين. وتلتها أسماء مثل شارلوت وصوفيا وأميليا.
صعود «محمد» إلى القمةسجل اسم محمد هذا العام واحدة من أكبر قفزات الشعبية، حيث أصبح ضمن قائمة الأسماء العشرة الأولى الأكثر اختياراً في مقاطعة أونتاريو بكندا.وتعليقاً على هذا التنوع، صرّح الدكتور مارك دوغلاس، عالم الاجتماع الديموغرافي بجامعة تورنتو، قائلاً: «يعكس صعود أسماء مثل «محمد» بوضوح مشهد الهجرة النابض بالحياة في كندا والتأثير المتنامي للمجتمعات الإسلامية. هذه الأسماء لم تعد مقتصرة على فئات سكانية معينة، بل أصبحت جزءاً من النسيج الكندي».
تفضيلات الأسماء الصاعدة لعام 2024
شهدت القوائم أيضاً ظهور اتجاهات جديدة نحو الأسماء القصيرة والسهلة التي تحمل طابعاً دولياً، بما في ذلك:للإناث: شهدت أسماء مثل مايا وإيسلا ارتفاعاً في شعبيتها.
للذكور: واصلت أسماء مثل هنري وليو الصعود ضمن المراتب العشرة الأولى.