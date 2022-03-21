أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية إطلاق جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، التي تستهدف تعزيز مكانة اللغة العربيّة وتقدير جهود العاملين في خدمتها أفراداً ومؤسّسات، وتشجيعهم على نهضتها، وتعزيز انتماء أبناء السعودية خصوصاً والشعوب العربية عموماً إلى هويتهم، وتشجيعهم على المحافظة على سلامة اللغة العربية والاعتناء بها وتطوير طرق استخدامها.
وثمّن الأمين العام المُكلّف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الدكتور عبد الله الوشمي، الدعم والاهتمام اللذين تحظى بهما اللغة العربية من القيادة؛ لما تعكسه من إرثٍ عظيم لهذه الأمة في مختلف المجالات الفكرية والعلمية والدينية، مشيراً إلى أن الجائزة تحظى بمتابعة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس أمناء المجمع.
وأوضح أن الجائزة تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة، والأفراد المهتمين باللغة العربية، وتشمل أربعة فروع هي: تعليم اللغة العربية وتعلمها، وحوسبة اللغة العربية وخدمتها بالتقنيات الحديثة، وأبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية، ونشر الوعي اللغوي وإبداع المبادرات المجتمعية اللغوية، مبيناً أن قيمة الجوائز المخصصة للأفراد والمؤسسات بلغت أكثر من مليون وست مئة ألف ريال، إضافة إلى الدروع التذكارية وشهادات التقدير.
وأضاف الوشمي أن الجائزة تتواءم وتتفق مع أهداف المجمع، ومنها: المحافظة على سلامة اللغة العربية وإيجاد البيئة الملائمة لتطوير اللغة العربية وترسيخها، وتشجيع العلماء والباحثين والمختصين فيها، لافتاً إلى أن الجائزة ستكون فرصة لتكريم الكفاءات والإنجازات الفردية والمؤسساتية، وموسماً يتنافس فيه المختصون والمعنيون في تقديم حصيلة جهودهم وإنجازاتهم في خدمة اللغة العربية ونشرها.