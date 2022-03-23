أقام منتدى الثلاثاء الثقافي مساء أمس الثلاثاء حفلا ختاميا لموسمه الثقافي 22 حضره جمع من الفنانين والمثقفين والشعراء والكتاب والشخصيات الاجتماعية.
الفنانة التشكيلية حنان الدمستاني تحدثت عن تجربتها الفنية، وشاركت الشاعرة زهراء الشوكان بعرض تجربتها الشعرية وديوانها الشعري الأول “ألون صوت المجاز” الذي وقعته في نهاية الأمسية.
وألقت عضو المنتدى هدى الناصر كلمة شكرت فيها جميع الحضور والداعمين مؤكدة على تميز عمل المنتدى واهتمامه بالحالة المؤسسية وبتوثيق جميع أنشطته بصورة كاملة. كما قدم المشرف على المنتدى المهندس جعفر الشايب عرضا مرئيا عن أعمال المنتدى في موسمه 22 والذي تضمن إكمال 31 ندوة تنوعت بين الثقافة والفلسفة والانثروبولوجيا والتقنية، كذلك تم عرض فيلم قصير يتضمن كلمات من عدة شخصيات ثقافية حول برامج المنتدى.
وشارك الناقد كاظم الخليفة بعرض قراءة ومراجعة نقدية لمواضيع هذا الموسم، مشيرا إلى أن المنتديات الثقافية الخاصة ونموذجها منتدى الثلاثاء تعمل على رفد الساحة الثقافية بالحراك النخبوي رغبة واستشعاراً منها في الإجابة عن استحقاقات الراهن الثقافي من جهة، ومن تقديم وإبراز قضايا ثقافية وأدبية تمس صميم المسيرة الثقافية وفق مفهوم المشاركة الذي يصلها بتوجهات ورؤى المؤسسات الثقافية الرسمية. فحراك وفعاليات المنتديات الثقافية تكون كاشفة عن طبيعة السؤال الثقافي. وأضاف أنه على الرغم من مرور اثنين وعشرين عاماً، إلا أن حلم منتدى الثلاثاء مازال خضلاً تتضوع منه ارجاء الوطن حيث راهن على الحوار المعرفي السقراطي المنتج للثقافة والوعي، وهيأ بيئة فسيحة ومريحة للتثاقف من خلال الحساسية الفائقة لاستشعار طبيعة السؤال الثقافي في كل مرحلة عاصرها، ووضع بصمته على سياقات ثقافية عديدة وشارك في تجلية عناصرها بفهم ووعي، وذلك من خلال طرح المواضيع النوعية واختيار الشخصيات الفاعلة.