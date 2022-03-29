رشاد الخير- الوكاد – الرياض
اعتمدت اللجنة الوطنية لأنشطة الحج والعمرة والزيارة في اتحاد الغرف التجارية السعودية خطتها الاستراتيجية لدورتها الحالية والتي تتكون من 3 ركائز أساسية هي تطوير هيكلة القطاع، وجذب الاستثمارات النوعية، وتحسين تجربة ضيوف الرحمن، وقد تم رسم الاستراتيجية من خلال عمل بحثي ومقابلات وورش عمل مع كافة الأطراف أصحاب العلاقة والمصلحة في القطاعين العام والخاص.
وتتطلع اللجنة من خلال هذه الاستراتيجية لحوكمة أعمالها وتنمية وتطوير القطاع عبر حلول مستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل استراتيجية قطاع أنشطة الحج والعمرة والزيارة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030،فضلاً عن مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية الكبرى التي تواجهها شركات القطاع في ظل جائحة كورونا وما سببته من خسائر استثمارية كبيرة.
ويمثل محور تطوير هيكلة القطاع الركيزة الأولى في الاستراتيجية حيث ترى اللجنة أن التحديات الراهنة تتطلب إعادة هيكلة القطاع وتطويره من النواحي التعاقدية والتقنية والتشغيلية، ولأجل ذلك تقترح اللجنة عدد من المبادرات أهمها تأسيس هيئة مستقلة للعمرة والزيارة،وإنشاء مجالس تنسيقية للعمرة والزيارة لتشجيع وجذب السياحة الدينية و تطوير اللوائح والأنظمة لقطاع الحج والعمرة والزيارة.
وفي محور ” جذب الاستثمار النوعي” الركيزة الثانية للخطة الاستراتيجية تؤكد اللجنة على أهمية هذا الملف في دعم مستقبل اقتصاديات الحج والعمرة والزيارة، عن طريق استقطاب استثمارات محلية ودولية، وتقترح في ذلك عدد من المبادرات أهمها تأسيس صندوق سيادي حيادي لتنمية القطاع وتحسين تجربة ضيف الرحمن،والحماية التجارية والمنافسة غير العادلة، وإنشاء مدينة صناعية متخصصة لإثراء اقتصاديات الحج والعمرة، ومبادرة تكامل المزايا التنافسية لمدن منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أما في محور تحسين تجربة ضيوف الرحمن الذي يمثل الركيزة الثالثة في الاستراتيجية فترى اللجنة أن ذلك يعتبر الهدف الأسمى الذي يترجم التزام المملكة وقيادتها عبر السنين بخدمة ضيوف الرحمن، وتطوير وتجويد الخدمات المقدمة لهم، وتقترح لتحقيق ذلك عدد من المبادرات أبرزها إطلاق خطط لزيارات افتراضية للحرمين الشريفين ولتجربة تأدية المناسك، و دراسة توسعة محطات الخدمة لرحلة ضيف الرحمن، لإثراء تجربته في الجوانب السياحية والثقافية ، كما تؤكد اللجنة على أن فتح الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع العام في تقديم الخدمات لضيوف الرحمن سيكون له أثر إيجابي كبير على تحسين تجربة ضيوف الرحمن