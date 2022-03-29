ممدوح محمد – الرياض
وقع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني مذكرة تفاهم مع شركة عمل المستقبل الإثنين 28 مارس 2022م بهدف تطوير التعاون بين الطرفين في المجال التعليمي، والتدريبي، والتطوير المهني لتعزيز مهارات القدرات البشرية وتنميتها مما يساهم في تحفيز سوق العمل الحر للتعليم الإلكتروني، وذلك بحضورمدير عام المركز الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي، والرئيس التنفيذي المهندس بندر بن عبدالله المحمدي.
وجاءت مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين للمساهمة في تحفيز سوق العمل الحر بقطاع التعليم الإلكتروني ورفع التنافسية فيه مما يسهم في توفير فرص عمل نوعية للقدرات البشرية، إضافة إلى تدعيم سوق العمل من خلال التعليم الإلكتروني الموثوق عبر الربط بالشهادات المهنية الاحترافية الصادرة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، علاوةً على الاستفادة من خدمات ومبادرات المركز لتحقيق الأهداف المشتركة.
وفي ذات الإطار قال الدكتور عبدالله الوليدي: “أن مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة عمل المستقبل تتسق مع توجهات المركز وأهدافه الطموحة الرامية إلى تعزيز مهارات القدرات البشرية ومواكبة متطلبات سوق العمل، كما أن هذه الشراكة ستعمل على ابتكار حلول لتمكن المهتمين والممارسين بقطاع التعليم الإلكتروني من الدخول في سوق العمل الحر”.
كما أكد المهندس بندر المحمدي على دور الاتفاقية في تعزيز اقتصاد سوق العمل الحر للتعليم الإلكتروني من خلال تظافر الجهود بين المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وشركة عمل المستقبل، والاستفادة من تكامل الخبرات والخدمات والمعلومات بين الطرفين، والتي من شأنها أن تسهم في تطوير قطاع العمل الحر في قطاع التعليم الإلكتروني بهدف خلق فرص عمل في القطاع وبناء مبادرات مشتركة في التأهيل والترخيص.