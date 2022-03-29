نزار العلي ( جدة )
بدأت قناة اقرأ الفضائية وفريق اعداد برنامج تراتيل رمضانية باستقبال المشاركات من جميع دول العالم وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المشاركات .
برنامج المسابقات تراتيل رمضانية 3 بموسمه الثالث والذي حقق نجاح وصدى واسعين في دول عدة واكتشف العديد من القراء والقراءات حول العالم من مختلف الجنسيات يشرف على التلاوات فضيلة الشيخ الدكتور ايمن رشدي سويد أستاذ القراءات العشر ويقدمه الإعلامي إسماعيل الشبلي .
وقد وضعت اقرأ شروطاً مبسطة وواضحة للراغبين بالمشاركة في المسابقة على النحو التالي :
- ارسلْ مقطعْ فيديو لتلاوتِكَ للقرآنِ مُصَوَّراً من جوالِك بالعَرْض بجودةٍ عاليةٍ وبصوتٍ واضحٍ وبدونِ مؤثراتٍ صوتية.
- اذكرْ اسمكَ الثلاثيْ وبلدَكَ قبلَ بدايةِ التلاوة.
- اخترِ المقطعَ المناسبَ لك مِنَ القرآنِ الكريمِ لتلاوتِهِ بحيثْ تتراوحُ مدةُ المقطعِ بين (دقيقتين إلى ثلاثِ دقائقْ) 2 – 3 دقائق.
- ينبغي أن تكونَ التلاوةُ للمقطعِ غَيْباً من حِفْظِ المتسابِق.
- تُقْبَلُ المشاركاتُ مِنْ كِلا الجنسينِ (الذكورُ والإناثْ) مع الالتزامِ بالضوابطِ الشرعيةِ أثناءَ التصوير.
- يسمحُ لكلِّ متسابقٍ أنْ يُشارِكَ بمقطعٍ واحدٍ فقط.
- لا تُقبلُ المشاركاتُ مِنَ المشايخِ والقراءِ المتقنينَ المتخصصينَ في تعليمِ القرآنِ الكريم.
سيتمُّ اختيارُ الفائزينَ وفقَ المعاييرِ التالية التلاوةُ دونَ أخطاءْ ومخارجُ الحروفِ الصحيحةْ وتطبيقُ أحكامِ التجويدْ وجمالُ الصوتِ في التلاوةْ.
يتمُّ اختيارُ (ثلاثةِ) 3 فائزينَ يومياً في كلِّ حلقةٍ خلالَ شهرِ رمضانَ المبارك، ويَحْصُلُ كل واحدٍ منهم على جوائزَ ماليةْ ، ويؤهَّلُ الفائزُ الأولُ في كل حلقة للتصفياتِ النهائيةِ في نهايةِ شهرِ رمضانَ المباركْ للتنافُسِ مباشرةً عبرَ الاتصالِ المرئيِّ للفوزِ بالجوائزِ الكبرى
ثلاثونَ ألفَ ريالٍ سعوديٍّ للفائزِ الأول وعِشْرونَ ألفَ ريالٍ سعوديٍّ للفائزِ الثاني
عَشَرَةُ آلافِ ريالٍ سعوديٍّ للفائزِ الثالث
آخرُ موعدٍ لاستلامِ المشاركاتِ هو يومَ (عِشْرِيْنَ) 20 من شهرِ رمضانْ المبارك