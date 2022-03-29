تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- يشرف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، حفل وزارة الإعلام بمناسبة مرور 100 عام هجري على إصدار جريدة أم القرى؛ التي واكبت نهضة وتطور الإعلام السعودي بكافة وسائله، وذلك بعد غدٍ الأربعاء بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات، بحضور أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء ونخبة من رجال الفكر والأدب والإعلام.
من جهة أخرى، وبرعاية الملك تشهد الرياض إطلاق «مؤتمر مستقبل الطيران»، بتنظيم من الهيئة العامة للطيران المدني خلال الفترة من 8 إلى 10 شوال 1443هـ، الموافق من 9 إلى 11 مايو 2022م وذلك في مدينة الرياض.
ورفع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهندس صالح بن ناصر الجاسر، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لمؤتمر مستقبل الطيران، كما رفع شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لدعمه ومتابعته المستمرة، منوهاً بالدعم المتواصل والاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع النقل والخدمات اللوجستية من القيادة الرشيدة، ما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 والنهوض بالقطاع.