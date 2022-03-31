اقتصاد > سلسلة صناديق استثمار جريء في مناطق المملكة برأس مال 500 مليون ريال
31/03/2022   9:21 ص

سلسلة صناديق استثمار جريء في مناطق المملكة برأس مال 500 مليون ريال

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أبرمت اللجنة الوطنية لريادة الأعمال اتفاقية إطلاق مبادرة صناديق المناطق الواعدة مع الخير كابيتال، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال والذي تحتضنه المملكة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وكشف نائب رئيس اللجنة الوطنية لريادة الأعمال في اتحاد الغرف السعودية الأستاذ ثامر بن أحمد الفرشوطي بأن مبادرة صناديق المناطق الواعدة ستشمل في مرحلته الأولى إنشاء ستة صناديق استثمار جرئ برأس مال متوقع 500 مليون ريال، مبينا بأنه سيتم إطلاق أول صندوق في المدينة المنورة ثم 5 مناطق ومحافظات وهي حائل، القصيم، جازان، الأحساء، حفرالباطن.
وأكد الفرشوطي بأن هذه المبادرة ستسهم في دعم أصحاب الشركات الريادية المبتكرة ورواد الأعمال في مناطق المملكة، مشير إلى أن الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية تميزت في قيادة جولات الاستثمار الجريء في المنطقة، موضحا بأن منظومة الاستثمار الجريء شهدت نموا كبيرا جدا خلال الأعوام القليلة الماضية لاسيما في مجالات التقنية والتجارة الإلكترونية والتقنيات المالية وغيرها.
وبين الفرشوطي بأن هذه المبادرة ستعزز من نمو المشاريع الناشئة في المملكة بإذن الله وستسهم في مساعدة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على بناء وتسويق علامتهم التجارية وتحقيق الانتشار محليا وإقليميا ودوليا بإذن الله، مؤكدا بأن هذه الخطوة التي دشنتها اللجنة الوطنية لريادة الأعمال تواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، فضلا عن دعم ورعاية بيئة ريادة الأعمال والابتكار وتنويع مصادر توليد الدخل عبر نماذج الأعمال المختلفة.

سلسلة صناديق استثمار جريء في مناطق المملكة برأس مال 500 مليون ريال

اقتصاد
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