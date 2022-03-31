واس – مكة المكرمة
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على ما منّ الله به على المملكة العربية السعودية، بشرف احتضان الحرمين الشريفين، وخدمة الحجاج والمعتمرين وضيوف الرحمن، وهو نهج هذه البلاد منذ أسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-.
جاء ذلك في كلمة له -أيده الله- بمناسبة مرور 100 عام هجري على صدور جريدة «أم القرى».
وقال -أيده الله-: «قبل نحو مائة عام من اليوم، أسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بمكة المكرمة، أول جريدة في المملكة العربية السعودية، وأسماها: (جريدة أم القرى)، وهو أحد أسماء مكة المكرمة، قبلة المسلمين، تأكيداً على نهج هذه البلاد المباركة، بالاهتمام بالحرمين الشريفين من جهة، واهتمامها بالإعلام والثقافة من جهة أخرى».
وأضاف: «لقد بلغ عمر (أم القرى) قرناً من الزمان متميزة عن غيرها من الصحف، بأنها لم تتوقف عن الصدور خلال سنوات عمرها، فقد واجهت معظم الصحف أزمة توفر الورق خلال الحرب العالمية الثانية، فاحتجبت عن الصدور لأعوام، وواجهت (أم القرى) الأزمة ذاتها، في العام 1360هـ (1941م) إلا أن الملك عبدالعزيز أمر بمعالجة الموضوع على الفور، وتم توفير ورق بعد جهدٍ من البحث، ولم تتوقف الجريدة عن الصدور، لتكون صوت البلاد في خدمة الإسلام، لا سيما في مراحل صدورها الأولى».
ودعا العاملين في المجال الإعلامي بمختلف أشكاله، للعمل لما فيه خير الوطن والمواطن.
ونيابة عن خادم الحرمين، رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، حفل وزارة الإعلام بمناسبة مرور 100 عام هجري على صدور جريدة أم القرى؛ بحضور أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء ونخبة من رجال الفكر والأدب والإعلام؛ وذلك بمركز غرفة مكة للمعارض والفعاليات بالعاصمة المقدسة.
وقال معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي: «نقف اليوم أمام تاريخٍ ممتد لـ100 عام، عاصرت خلالها جريدة أم القرى رحلة البناء والتطوير لوطننا الغالي مواصلة مسيرتها منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وحتى هذا العهد الزاهر لتؤكد عمق ارتباط هذه الدولة بصحافتها واهتمامها بإعلامها». وكشف عن صدور موافقة سامية على نقل جريدة أم القرى إلى وكالة الأنباء السعودية، لتشهدا «بمشيئة الله» مرحلة جديدة ونقلة كبيرة لكافة جوانب العمل الإعلامي والتحول الرقمي، معلناً في الوقت ذاته عن خمس مبادرات طموحة للرقي بصناعة الإعلام وتطويره في المملكة.