واشنطن (رويترز) – قال البيت الابيض يوم الجمعة إن الصور التي تظهر ضباط الشرطة الإسرائيلية وهم يهاجمون فلسطينيين يحملون نعش صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة تثير الانزعاج.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحفيين إن المسؤولين الأمريكيين سيظلون على اتصال وثيق بالسلطات الإسرائيلية والفلسطينية في أعقاب جنازة شيرين أبو عاقلة.
وقال الصليب الأحمر في القدس إن 33 شخصاً أصيبوا في أعمال العنف التي شهدتها جنازة أبو عاقلة، فيما كان هناك ستة اعتقالات.
وقال البيت الأبيض إن صور الشرطة الإسرائيلية وهي تهاجم فلسطينيين يحملون نعش (شيرين أبو عاقلة) مقلقة للغاية وإنه لا يمكنهم تبرير هذه الأفعال.
وفي حديث خلال مؤتمر صحفي، قالت السكرتيرة الصحفية للرئيس بايدن، جين بساكي، إن “العنف شوّه ما كان ينبغي أن يكون حدثاً سلمياً”.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية المصرية الاعتداءات التي تعرضت لها الجنازة، حيث وصف المتحدث باسم الوزارة أحمد حافظ في بيان مثل هذه الاعتداءات بـ”غير المقبولة أو المبررة”، مضيفاً أنها تمثل انتهاكاً لحقوق الشعب الفلسطيني ولحرمة الموتى.
وذكر البيان أنها تؤدي إلى زيادة الاحتقان وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية وهو ما يؤثر سلباً على كافة الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة.
كذلك أدانت قطر وقناة الجزيرة سلوك الشرطة خلال الجنازة.