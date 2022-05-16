أخبار > تفنيد التصورات الإعلامية الخاطئة تجاه “مدينة نيوم”
16/05/2022   10:45 ص

تفنيد التصورات الإعلامية الخاطئة تجاه “مدينة نيوم”

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واس – جدة

صرح مصدر مسؤول أن مشروع نيوم يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية.

ونفى المصدر جملةً وتفصيلاً التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم ( أندرو ماكفوي ) بشأن الوضع السكاني داخل مدينة المستقبل أو أنه سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم.

ونوه المصدر إلى أن مشروع نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة العربية السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالمياً.

تفنيد التصورات الإعلامية الخاطئة تجاه “مدينة نيوم”

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