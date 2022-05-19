واس – الرياض:
تتميّز المملكة بكونها أرضًا للتسامح والتعايش بين أفراد مجتمعها ومكوناتها الاجتماعية، وتحقق ذلك من خلال مكانتها الثقافية والدينية والاقتصادية، وتنوعها الفكري، وطبيعة علاقاتها الدولية، إدراكًا منها أن التعايش آلية لإرساء أسس الاستقرار والتنمية والعيش المشترك، كذلك القبول بالآخر المختلف، الذين يزورونها كوجهة عمل من مختلف الجنسيات والأديان، وهي في تواصل مستمر مع الشعوب العربية والإسلامية، ومع المسلمين الذين يزورونها من مختلف الجنسيات للحج والعمرة على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم.
وقد ترجمت المملكة هذه الجهود بإرسائها مبادئ التعايش والحوار في الداخل وأطرت ذلك، من خلال إنشائها لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الذي يهدف إلى نشر ثقافة الحوار وتعزيز التعايش في المجتمع المحلي، حيث لا يُخفى على أحد أن المملكة تأسست على مبادئ التسامح والانفتاح تجاه الشعوب والثقافات المختلفة، رغبةً في بناء علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية سليمة على الصعيد الدولي أيضًا.
ومنذ انطلاقته في 4 أغسطس 2003، عمل مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني على ترسيخ قيم التنوع والتسامح والتعايش، انطلاقًا من رؤاه وتوجهاته الحالية والمستقبلية، التي تهدف إلى الحوار البنّاء لوطن مزدهر، حسب رؤيته التي تبناها لتكون محورًا رئيسًا لتطلعاته وأهدافه وبرامجه المستقبلية، كما دأب المركز على تنظيم وإقامة باقة منوعة من الفعاليات المختلفة التي تجسّد وتترجم دوره في تكريس وتعزيز قيم التعايش المجتمعي في إطار الثوابت الوطنية وتعميقها من خلال الحوار الفكري الهادف، بعد أن قدم ما يمكن وسمه بـ»الثراء الحواري المعرفي» والذي نجح خلاله في تعزيز ثقافة التنوع وإدارة الاختلاف وتحقيق السلام والوقوف بحزم في وجه كل ما يهدد الوحدة الوطنية بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م.
وأكّدت نتائج الدراسات استعداد السعوديين العالي لبناء علاقة تعايش والتواصل مع الآخر، حيث إن 95 بالمائة منهم يفضلون الخير للجميع، وكذلك 95 بالمائة منهم يحترمون الوفاء بالوعود والعهود والمواثيق مع الآخر، في حين كشفت دراسة أن 88 بالمائة منهم يتعاملون بطريقة إيجابية مع الآخر، بينما بيّنت دراسة أن 90 بالمائة منهم يفضلون العيش بسلام، فيما أوضح استطلاع أن 84 بالمائة يتقبلون الآخر في العمل.