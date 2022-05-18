أخبار > مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل البرنامج التطوعي الثامن والتاسع في مخيم الزعتري
18/05/2022   6:00 م

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل البرنامج التطوعي الثامن والتاسع في مخيم الزعتري

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خالد العمري – الوكاد

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية البرنامج التطوعي الثامن والتاسع في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن .
ويشتمل البرنامج والذي يستهدف ما يقارب 800 مستفيد ، على اربع دورات تدريبية تغطي باقة متنوعة من المجالات التي تضم الإسعافات الأولية ، والأنشطة التعليمية ، والاستشارات النفسية والأسرية والمعالجة بالرسم ، ودورة في الدعم والتمكين وصيانة الحاسب الآلي وإكساب مهاراته المختلفة ، وورشة عمل في تنمية روح ريادة الأعمال لدى المستهدف بهدف تزويده بالمهارات الحياتية والحرف اليدوية مثل الخياطة والتصميم والتطريز ، وذلك بمشاركة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وهيئة الهلال الأحمر السعودي والإتحاد العربي للتطوع .
ويأتي ذلك ضمن الجهود المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية للاجئين السوريين في

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل البرنامج التطوعي الثامن والتاسع في مخيم الزعتري

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