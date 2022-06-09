الرياض 6 يونيو 2022 (شينخوا) أطلقت بالعاصمة السعودية الرياض أمس الأحد خدمات الشركة السعودية للحوسبة السحابية بالتعاون مع شركة (علي بابا) لخدمات الحوسبة السحابية الصينية
وجاء إطلاق خدمات الشركة، التي أسستها شركات (علي بابا) لخدمات الحوسبة السحابية، ومجموعة (STC)، وشركة (eWTP Arabia Capital)، والشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (SCAI)، والشركة السعودية لتقنية المعلومات (SITE) لمواكبة الطلب المتنامي على الخدمات السحابية في المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وخلال حفل التدشين، تم الكشف عن إطلاق مركزي البيانات الواقعين في الرياض ضمن 16 مركزا موزعين في مناطق المملكة، إذ يتميز المركزان بتخزين البيانات داخل المملكة.
وسيوفر مركزا البيانات للعملاء في السعودية خيارًا محليًا للاستفادة من الإمكانات السحابية العالمية الرائدة مع توفر عالٍ ومرونة وأمان واستدامة.
كما تقدّم الشركة مجموعة واسعة من حلول الحوسبة السحابية الموثوقة والآمنة مثل الحوسبة المرنة والتخزين والشبكة لتلبية الطلب المتزايد من بعض القطاعات مثل البيع بالتجزئة والتكنولوجيا المالية والإنترنت وما إلى ذلك طوال رحلة التحول الرقمي الخاصة بهم في المنطقة.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة (STC) عليان بن محمد الوتيد، إن استثمار (STC) مع (علي بابا) لخدمات الحوسبة السحابية في الرياض يأتي لعقد شراكات قوية مع رواد كبرى شركات التقنية حول العالم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية والدولية إلى المملكة.
وتابع الوتيد أن هذه الشراكات تهدف أيضا لخلق بيئة آمنة لرواد الأعمال، وتعزيز أمن المعلومات من خلال حماية البيانات داخلياً في المملكة.
وأوضح أن مجموعة (STC) من خلال شراكتها مع إحدى أفضل مزودي خدمات وحلول الحوسبة السحابية في العالم ستقدم عبر الشركة الجديدة مجموعة واسعة من خدمات وحلول الحوسبة السحابية، الخطوة التي من شأنها تمكين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المحلية من رقمنة أعمالها وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ورفع معايير العمل وبالتالي تعزيز الأعمال.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للحوسبة السحابية فيصل الخميسي، إن إطلاق الشركة يعد إنجازًا فريدًا من نوعه وخطوة مهمة في دعم مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المملكة في ظل سعيها الحثيث والجاد في أن تصبح مركزًا للبيانات يربط قارات العالم.
وقالت نائب رئيس مجموعة (علي بابا) ورئيس (علي بابا إنتليجنس إنترناشونال لخدمات الحوسبة السحابية) سيلينا يوان، إن المملكة تعد سوقًا إستراتيجيًا ومهمًا للغاية بالنسبة إلى شركة (علي بابا)، موضحة أن إطلاق المشروع المشترك الجديد يعد علامة فارقة نحو التزام الشركة بإقامة علاقات تعاون مع الشركاء المحليين لتعزيز التحول الرقمي في المملكة.
وأكدت أن شركة (علي بابا) لخدمات الحوسبة السحابية ستدعم المزيد من الشركات المحلية المستفيدة من تقنيات الحوسبة السحابية الرائدة.
بدوره، أفاد المؤسس والشريك الإداري في (eWTP Arabia Capital) جيري لي، باستثمار ودعم الشركة لأكثر من 16 شركة تكنولوجيا رقمية صينية في مختلف القطاعات لدخول سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد أن معظمهم سيكونون من أوائل عملاء الشركة السعودية للحوسبة السحابية.
وتطرق لالتزام شركته بجلب وتشجيع المزيد من شركات التكنولوجيا المتقدمة في الصين للاستفادة من الخدمات السحابية للشركة الجديدة لتكون جزء من عملية التحول الرقمي في المملكة.
وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتحفيز فرص الاستثمار في قطاع الحوسبة السحابية، ستساهم الشركة الجديدة في توفير وظائف نوعية، ونقل المعارف والخبرات إلى المملكة، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لرواد الأعمال في المنطقة.
كما ستساهم الشركة في تطوير البنية التحتية الرقمية للمملكة وتهيئتها لتوفير أحدث خدمات وحلول التخزين الرقمي للبيانات وضمان حمايتها وأمنها، وهو ما سيعزز من قدرة المملكة على توفير خدمات الحوسبة السحابية للشركات العالمية.