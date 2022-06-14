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أفادت وسائل إعلام سعودية بأن الرياض تعهدت بالمساهمة بـ10 ملايين دولار للحيلولة دون أن تتسبب ناقلة النفط “صافر” في كارثة بيئية في حال تسرب النفط منها إلى مياه البحر الأحمر قبالة اليمن.
وترسو الناقلة صافر، التي يبلغ عمرها 45 عاما، بالقرب من ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة الحوثيين، ويعتقد أنها في حالة تهدد بتسرب النفط منها.
ولا تخضع ناقلة النفط المتهالكة “صافر” العالقة منذ 2015 قبالة السواحل اليمنية، لأي صيانة، وهي محملة بأكثر من مليون برميل نفط خام.
وكانت الأمم المتحدة قد عقدت مؤتمرا الأسبوع الماضي بهدف جمع 80 مليون دولار من أجل تفريغ أكثر من مليون برميل من النفط من الناقلة. وتمكنت المنظمة الدولية من جمع ثلث المبلغ فقط.