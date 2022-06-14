استقبل مسؤولوا منتدى الثلاثاء الثقافي عصر اليوم الاثنين رئيس واعضاء منتدى الخبرة السعودي ضمن برنامج زيارتهم للمنطقة الشرقية ولقائهم بسمو امير المنطقة.
وتم اللقاء التعارفي في مقر منتدى الثلاثاء الثقافي حيث كان في استقبالهم المشرف على المنتدى الاستاذ جعفر الشايب وحضور كل من الشاعر عدنان العوامي والكاتب محمد محفوظ والاستاذ عيسى العيد. وتم في اللقاء التعريف بالمنتدى وانشطته المتنوعة وتجربته الطويلة وعرض فيلم قصير حول المنتدى. واجاب الاستاذ الشايب على اسئلة الضيوف حول مسيرة المنتدى وطريقة عمله، حيث اثنى الجميع على الدور الوطني والثقافي الذي يلعبه المنتدى حول مختلف القضايا.
وتحدث الدكتور احمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي حول فكرة تاسيس المنتدى كتلبية للحاجة لوجود اعلاميين سعوديين متخصصين للمشاركة في مختلف البرامج الاعلامية حول مختلف القضايا المتعلقة بالمملكة، واستعرض ابرز انجازات المنتدى منذ تاسيسه وانه يضم مجموعة من الكفاءات المتخصصة في مختلف المجالات. وعقب الدكتور خليل الخليل العضو السابق بمجلس الشورى بالثناء على الدعم الذي لقيه اعضاء المنتدى والترحيب خلال اجتماعهم بسمو امير المنطقة.
وتناول المجتمعون افاق العمل المشترك بين المؤسستين وخاصة في مجال التعاون في دعوات الضيوف من المختصين، وتبادل اللقاءات والزيارات. وقام اعضاء الوفد لاحقا بجولة سياحية في بعض انحاء جزيرة تاروت ومن بينها قلعة تاروت وقلعة الفيحاني ومتحف البنعلي في دارين.