للتعرف على آداب دخول المسجد الحرام استقبلت وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية ممثلة بالادارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية
وعبر إدارة القاصدات الصغيرات، في صرح من صروح العلوم والمعارف بالرحاب الطاهرة وبين أروقة المسجد الحرام، وفدا من مركز شذى البراعم تتقدمهم مديرة المركز عبير الخطيب، ونجوى تركستاني.
وقالت مديرة إدارة القاصدات الصغيرات زهراء الاسمري إن آلية تنفيذ كادر إدارة الاستقبال للاطفال تمت في مصلى 84 بالدور الارضي، وذلك للتعرف بآداب دخول المسجد الحرام، إضافة إلى إلقاء بعض القصص التاريخية مثل: قصة بناء الكعبة المشرفة، ومن ثم التوجه إلى المطاف للتعرف على اليات البينات عن كثب، وصول إلى مصلى الركعتين بالبدروم للتعريف بقصة ماء زمزم المبارك، وانتهاء بالعودة إلى مصلى 84 لتوديع ألاطفال وتوزيع الهدايا التذكارية لهم.
وأشارت إلى أن هذه المبادرات المجتمعية البناءة تأتي تنفيذا لتوجيهات تنص على ضرورة تجويد المنظومة التعليمية النسائية بالمسجد الحرام بما يتواكب مع تطلعات القيادة الرشيدة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين
المصدر صحيفة مكة