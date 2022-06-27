أنهت هيئة التراث خلال الثلث الأول من العام الحالي بعثتها الأثرية المشتركة مع قسم الآثار في كلية السياحة والآثار بجامعة الملك سعود من الأعمال الميدانية في موقع قصيرات عاد بمحافظة الأفلاج، حيث يعد هذا الموسم هو الأول لتدريب طلاب قسم الآثار في موقع قصيرات عاد، وذلك ضمن جهود الهيئة المشتركة مع المؤسسات العلمية المتخصصة في الآثار بالمملكة.
وكشفت هذه الأعمال عن وحدات معمارية متكاملة استُخدم في بنائها الطوب الطيني المحلي، والجدران المخصصة، ومجموعة متنوعة من الكسر الفخارية المتنوعة، والمجامر الفخارية والأحواض، إضافةً إلى بئر داخل إحدى الوحدات المعمارية، التي تعطي دليلاً على ثراء الموقع وأهميته بوصفه أحد المراكز الحضارية في وسط الجزيرة العربية، وممراً للقوافل التجارية.
وقد أجرت هيئة التراث في العام الماضي 2021م بعض الدراسات والمجسات الأثرية التي أثبتت أهمية الموقع، وتميز العناصر المعمارية وأساليب البناء، كما أجرت خلالها تحليلات علمية في معاهد متخصصة للعينات العضوية المكتشفة التي على ضوئها تم تأريخ الموقع إلى الفترة الممتدة بين القرن الأول قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي بناء على المعطيات الحالية.