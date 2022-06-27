قالت الدكتورة وصال أبو سعدة أول مأذونة في محافظة الغربية، إنّها تزوجت وهي في السنة الدراسية الرابعة بالكلية وأنجبت 3 أبناء وتخرجت في عام 2004، وبعدما استقرت كان يصعب عليها أن تستكمل تعليمها، لكن زوجها شجعها على ذلك، وكان أول دبلومة حضرتها في عام 2016، ثم حضرت دبلومة ثانية، وبعدها حصلت على شهادة الماجستير.
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