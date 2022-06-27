منوعات > أول مأذونة : واجهت هجومًا.. كيف يمكنكِ إمساك يد العريس ويد وكيل العروسة؟
27/06/2022   10:34 ص

أول مأذونة : واجهت هجومًا.. كيف يمكنكِ إمساك يد العريس ويد وكيل العروسة؟

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قالت الدكتورة وصال أبو سعدة أول مأذونة في محافظة الغربية، إنّها تزوجت وهي في السنة الدراسية الرابعة بالكلية وأنجبت 3 أبناء وتخرجت في عام 2004، وبعدما استقرت كان يصعب عليها أن تستكمل تعليمها، لكن زوجها شجعها على ذلك، وكان أول دبلومة حضرتها في عام 2016، ثم حضرت دبلومة ثانية، وبعدها حصلت على شهادة الماجستير.

 وأضافت خلال تصريحات ببرنامج برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: “مع استمراري في السعي وفقني الله في مراحل حياتي، ثم توفي مأذون بلدنا، وبعدها بوقت قليل أصدرت محكمة الأسرة في زفتى إعلانا بخصوص المأذون، وفكرت في التقديم”.

وتابعت: “قدمت على الفور وتوالت عدة جلسات وجرى الحكم في آخر جلسة بقرار المأذونية، البعض اعترض في البداية على أنني سيدة، لكنني لم أرد على أي انتقادات، وعقدت عقدين في أول يوم، وهناك الكثير من المشايخ من أهل البلد على اتقان الصيغة والإلقاء والكلمات والألفاظ  بحيث تكون صحيحة، كما أن جزئية المنديل أثارت جدلا واسعا، فكيف يمكنني أن أمسك يد العريس ويد وكيل العروسة، ولكن هذا الأمر ليس شرطا أصلا، أقول لهم كيفية وضع اليد مع بعض، ثم أضع المنديل علي يديهما وأقول الصيغة حتى يتم عقد القران”.

المصدر بوابة الاهرام المصرية

أول مأذونة : واجهت هجومًا.. كيف يمكنكِ إمساك يد العريس ويد وكيل العروسة؟

منوعات
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