ثقافة وفنون > لجنة التراث في العالم الإسلامي تعلن عن تسجيل 141 موقعاً تاريخياً وعنصراً ثقافياً على قوائمها
06/07/2022   10:01 ص

لجنة التراث في العالم الإسلامي تعلن عن تسجيل 141 موقعاً تاريخياً وعنصراً ثقافياً على قوائمها

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الرباط 06 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 05 يوليو 2022 م واس
أعلنت لجنة التراث في العالم الإسلامي، تسجيل 141 موقعاً تاريخياً وعنصراً ثقافياً، على قوائم التراث في العالم الإسلامي النهائية والتمهيدية، للتراث المادي وغير المادي.
وقالت اللجنة في ختام اجتماعها بمقر منظمة الإيسيسكو بالرباط أمس: إن عدد هذه المواقع يصل حالياً إلى 473 موزعة على 34 دولة، مشيرة إلى أنها قررت أيضاً إحداث قائمة جديدة تسمى: “قائمة أفضل ممارسات الصون لعناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي”.
كما قررت اللجنة تسجيل 49 موقعاً تاريخياً وعنصراً ثقافياً آخر على القائمة النهائية، وذلك بعد دراسة الملفات المقدمة للتسجيل على قوائم الإيسيسكو للتراث، مقسمة إلى 21 موقعاً تاريخياً بوصفها تراثاً مادياً، و28 عنصراً ثقافياً بوصفها تراثاً غير مادي.

لجنة التراث في العالم الإسلامي تعلن عن تسجيل 141 موقعاً تاريخياً وعنصراً ثقافياً على قوائمها

ثقافة وفنون
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