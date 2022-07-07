أشرق القمر أمس عند الظهر بالتوقيت المحلي ووصل إلى أعلى نقطة في السماء، مائلا باتجاه الجنوب قبيل غروب الشمس، وظل مشاهدا إلى أن غرب عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة بأنه في فترة التربيع الاول يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الاخر مظلما، واصفا هذا الوقت بالمثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير، وذلك ألن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظل مما يعطي منظرا ثالثي الابعاد.
وقال »سيتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع األول هذا الشهر فجر اليوم عند الـ14:05 صباحا بتوقيت مكة المكرمة ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الارض
ايشار إلى أنه خالل الايام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدال من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس
نقلا عن صحيفة مكة