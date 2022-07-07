بكين 7 يوليو 2022 (شينخوا) فتح الأرشيف التاريخي الأول بالصين أبوابه أمام الجمهور يوم الأربعاء الماضي، مما أتاح للزوار الوصول إلى أكثر من 4.68 مليون وثيقة أرشيفية، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية للمحفوظات.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فتح الأرشيف للجمهور منذ انتقاله إلى المكان الجديد.
وستتيح المعارض، بما في ذلك تلك التي تحتوي على أرشيفات أو حاويات أرشيفية لأسرتي مينغ و تشينغ (1368-1911) ، للزوار مئات الوثائق الأرشيفية الصينية الثمينة، بما في ذلك تلك المختارة في سجل ذاكرة العالم لليونسكو.
كما سيتم عرض أكثر من 300 أرشيف ثمين وأكثر من 100 صورة وأكثر من 20 مجموعة من المنتجات السمعية والبصرية، والكتب والأشياء الثورية التاريخية لإظهار مساعي وإنجازات الحزب الشيوعي الصيني.
وهناك أكثر من 4.1 مليون ملف أرشيفي متاح أيضا للجمهور على الموقع الرسمي للأرشيف على الإنترنت. /نهاية الخبر/