بالي، إندونيسيا 8 يوليو 2022 (شينخوا)
التقى عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، هنا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وأعرب عن استعداد الصين للاشتراك مع السعودية في الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية إلى آفاق جديدة.
خلال اجتماعه مع فيصل على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في بالي بإندونيسيا، قال وانغ إن الصين والمملكة العربية السعودية، كما هي الحال دائما، تدعمان بعضهما البعض بقوة في القضايا المتعلقة بمصالحهما الجوهرية، ما يظهر القيمة المهمة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية.
وأضاف وانغ أن الصين تدعم بقوة السعودية في حماية سيادتها الوطنية وأمنها واستقرارها، وتعارض أي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية، مضيفا أن الصين ستواصل دعم السعودية في لعب دورها المهم والفريد في الشؤون الدولية والإقليمية.
وقال وانغ إن الصين مستعدة للعمل مع السعودية من أجل التعزيز المشترك للشراكة الاستراتيجية الشاملة الثنائية لتحقيق تطورات جديدة.
من جانبه، قال فيصل إن السعودية لا تزال ملتزمة بشدة بسياسة صين واحدة، ووقفت دائما ضد أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للصين، مضيفا أن السعودية مستعدة لتعميق التعاون الشامل مع الصين.
واتفق الجانبان على رفع مستوى التعاون بين الصين ومجلس التعاون الخليجي إلى مستوى أعلى، وتسريع المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي.
كما اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز الاتصال والتنسيق داخل المنصات متعددة الأطراف، من بينها الأمم المتحدة ومجموعة العشرين وآلية بريكس.