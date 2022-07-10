الرباط 09 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 08 يوليو 2022 م واس
تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، يوم الإثنين 18 يوليو المقبل، ملتقى دولي حول علوم الفضاء، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء الدوليين ورواد الفضاء، والباحثين في هذا المجال من دول العالم الإسلامي وخارجه.
وذكرت المنظمة أن هذا الملتقى يهدف إلى تدارس المستجدات الحالية لعلوم الفضاء، وتنظيم ورشة عمل للتدريب على تصميم القمر الصناعي التعليمي (كان سات)، وتقديم تدريب عملي حول طريقة تصميم نموذج قمر صناعي، وشرح المفاهيم الأساسية في مجالي الفيزياء والهندسة لطلاب الجامعات المشاركين، وتشجيع الباحثين الجامعيين والعلماء على تبادل الخبرات في مجال جمع البيانات الفضائية.
كما يهدف الملتقى إلى تحديد طرق وآليات دعم الأوساط الأكاديمية في تبني المناهج المتعلقة بالفضاء، وتطوير العلاقات بين صناعة الفضاء والأوساط الأكاديمية في البلدان النامية، وتعزيز ريادة الأعمال في علوم الفضاء لدى الباحثين في الجامعات، وتوفير منتدى للتشبيك والتواصل والتفاعل في مجال علوم الفضاء.
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